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Иссык-Куль ждет обилие российских туристов?

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- Виктория Гунгер
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Провести свои летние отпуска многие граждане РФ, как выяснилось, планируют именно в нашей республике. Мы предлагаем читателям тоже полюбоваться красотами родной Жемчужины.

Один из российских Интернет-сервисов провел опрос среди граждан РФ относительно их туристических предпочтений-2019.

Как выяснилось, в рейтинг самых популярных летних авиамаршрутов российских граждан помимо Сочи и Симферополя, попал наряду с Молдовой, Узбекистаном, Азербайджаном, Арменией и Кыргызстан, передают РИА Новости.

- В опросе приняли участие три тысячи пользователей. Больше половины респондентов не планируют летом далеко уезжать от дома. А вот 18 процентов намерены провести каникулы за рубежом: из них 14 процентов отправятся на море, а 4 процента - в экскурсионные туры, - говорится в информации.

Согласно данным отечественного Нацстаткома, в прошлом году Кыргызстан посетили 1,4 миллиона туристов. Большая часть из них – граждане Казахстана, Узбекистана и России.

Оценил великолепие Кыргызстана на недавнем саммите ШОС и премьер-министр Пакистана Имран Хан.

- Красота Кыргызстана стала главным акцентом данного мероприятия, - отметил он.

Мы предлагаем и читателям VB.KG, пока не побывавшими на Иссык-Куле, насладиться его красотами в ожидании долгожданного отпуска. Фото и видео нашей Жемчужины на своей странице в Facebook опубликовал кыргызстанский блогер Талант Омуралиев.


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URL: https://www.vb.kg/379094
Теги:
Иссык-Кульская область, Россия, туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль, Министерство культуры и туризма
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Комментарии
Гоша
17.06.2019, 16:26

Иссык куль это прекрасное озеро, с удивительной природой, но на дороге как на мином поле то гаи то не адекватно-агрессивные водилы.

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