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Депутаты: Атамбаев создал ОПГ и совершал особо тяжкие преступления

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- Оксана Гут
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Депутатская комиссия по лишению экс-президента неприкосновенности насчитала 9 пунктов, по которым можно было бы привлечь Атамбаева к уголовной ответственности

Сегодня, 17 июня, в Жогорку Кенеше проходит первое заседание депутатской комиссии для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса экс-президента.

Депутаты составили и зачитали список из 9 пунктов, за что, по их мнению, Атамбаев мог бы и должен понести уголовную ответственность. Ниже перечислим их все:

- Алмазбек Атамбаев вручил 123-м гражданам России огнестрельное оружие. При том, что оно должно вручаться за особые заслуги перед страной, а 99% из них даже не были в Кыргызстане. Более того, некоторые лица числятся членами ОПГ;

- Земельный участок в селе Кой-Таш, где сейчас проживает экс-президент был получен незаконным способом при содействии должностных лиц ОАО "ТНК "Дастан";

- По непосредственному поручению Атамбаева было организовано незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Это дело не обошлось без коррупции – получения денежного вознаграждения;

- Будучи премьер-министром КР Алмазбек Атамбаев незаконно трансформировал земельный участок в 35,60 га. Земли были переведены из категории "сельхозназначение" в населенный пункт для строительства коттеджного городка;

- Атамбаев аффилирован с компаниями "Ака инвест" и "Текесай Жаштары", которые стали известны благодаря желанию купить "Мегаком" и вложиться в проект "Безопасный город";

- Причастность к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека экс-президент подтвердил сам. Он заявлял, что все стратегические решения, в том числе выбор подрядчика, принимались им;

- 1 декабря 2016 года экс-генеральный прокурор Аида Салянова на своей странице в Facebook обвинила Алмазбека Атамбаева в незаконных поставках угля на столичную ТЭЦ. Она сообщила, что экс-президент лоббировал интересы компании "Прогресс". Тогда как другая компания могла предоставить твердое топливо с разницей в миллион долларов;

- Атамбаев сконцентрировал в своих руках и узурпировал власть. Ради собственных интересов, ставил на должности близких людей из партии СДПК. Экс-президент создал организованную преступную группу из числа чиновников, представителей СМИ и других. Он вмешивался в деятельность всех органов власти и все проекты государственного масштаба.

Что касается девятого пункта, то он повторяется. Речь снова шла о незаконном получении земельного участка и строительства дома в Кой-Таше.

В целом, нардепы посчитали, что бывший глава государства совершал особо тяжкие преступления. В связи с чем необходимо дать оценку его незаконным действиям.

Напомним, специальная комиссия была образована на заседании Жогорку Кенеша 13 июня. В ее состав вошли депутаты: Омурбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембедиев (СДПК); Нурлан Мамытов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турускулов ("Республика – Ата-Журт"); Канат Исаев, Алмазбек Токторов ("Кыргызстан"); Алтынбек Жунус уулу ("Онугуу-Прогресс"); Бактыбек Турусбеков ("Бир-Бол"); Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен").

На сегодняшнем заседании отсутствуют депутаты от СДПК - Евгения Строкова и Кожобек Рыспаев, а также "кыргызстанец" Канат Исаев.


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URL: https://www.vb.kg/379096
Теги:
Алмазбек Атамбаев, коррупция, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности, СДПК
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Комментарии
Орион
17.06.2019, 15:43

Атамбаев за годы правления создал коррупционные схемы, преследовал неугодных оппонентов, пересажал оппозиционеров в тюрьмы, незаконно обогатился и узурпировал всю власть. 

нужно, чтобы  компетентные органы возбудили уголовное дела на Алмазбека Атамбаева, и зарегистрировали на Едином реестре преступлении, и начали досудебное производство, это Дача Суу, ТЕЦ, Альтернативная дорога, Музей конце то концов, не законное освобождения вора Батукаева.

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Идрис
17.06.2019, 16:31

Конечно это все знали, его дела приносили только урон стране. Где было беззаконие там и сам Атамбаев или его соратники.

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Памир
17.06.2019, 16:32

по всем статьям должен ответить за свои беззакония Алмазбек Атамбаев 

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Кыргыз
17.06.2019, 16:42

Что стоило ожидать

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