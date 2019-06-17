Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

МВД: Атаханов дал показания против экс-президента по делу Батукаева

858  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Показания против Алмазбека Атамбаева по делу "вора в законе" Азиза Батукаева дал бывший вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов.

Указание о его освобождении шло от экс-президента, сообщил Атаханов следствию. Об этом 17 июня в Жогорку Кенеше на заседании спецкомиссии по снятию неприкосновенности с экс-президента заявил заместитель начальника Следственной службы МВД Мырзалы Джумабаев.

Напомним, сам Шамиль Атаханов по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева в 2013 году был задержан 21 мая и водворен в СИЗО-1.

Однако позже его отпустили под домашний арест за то, что он "пошел на сделку со следствием".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379101
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, МВД, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, лишение неприкосновенности
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  