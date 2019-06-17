МВД: Атаханов дал показания против экс-президента по делу Батукаева

Показания против Алмазбека Атамбаева по делу "вора в законе" Азиза Батукаева дал бывший вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов.

Указание о его освобождении шло от экс-президента, сообщил Атаханов следствию. Об этом 17 июня в Жогорку Кенеше на заседании спецкомиссии по снятию неприкосновенности с экс-президента заявил заместитель начальника Следственной службы МВД Мырзалы Джумабаев.

Напомним, сам Шамиль Атаханов по делу незаконного освобождения Азиза Батукаева в 2013 году был задержан 21 мая и водворен в СИЗО-1.

Однако позже его отпустили под домашний арест за то, что он "пошел на сделку со следствием".