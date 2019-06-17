Российский журналист назвал Бишкек провинциальной столицей

Российский тележурналист Алексей Прокин в своем новостном репортаже назвал Бишкек провинциальной столицей. Соответствующий видеоролик с участием представителя СМИ распространяется в соцсетях.

Журналист известного российского телеканала НТС освещал в Бишкеке саммит ШОС.

"Надо сказать, что Бишкек то ли провинциальная столица, то ли столичная провинция. Поэтому участники саммита ШОС проведут всего один день. А западу этот город и вовсе был интересен, когда здесь находилась американская военная база", - сказал Прокин в прямом эфире.

Многих кыргызстанских пользователей интернета возмутили слова российского журналиста, некоторые из которых и вовсе предложили подать в суд на него.

"В смысле столичная провинция?! Вы что опухли вообще? Бишкек - это столица Кыргызстана, а своё мнение держите при себе. Я готовлю иск на этого журналиста и на ваш телеканал, за высказывания и оскорбление в прямом эфире", - написал аккаунт с ником "Мобильный репортер KG".