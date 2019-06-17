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Российский журналист назвал Бишкек провинциальной столицей

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- Бакыт Стамов
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Российский тележурналист Алексей Прокин в своем новостном репортаже назвал Бишкек провинциальной столицей. Соответствующий видеоролик с участием представителя СМИ распространяется в соцсетях.

Журналист известного российского телеканала НТС освещал в Бишкеке саммит ШОС.

"Надо сказать, что Бишкек то ли провинциальная столица, то ли столичная провинция. Поэтому участники саммита ШОС проведут всего один день. А западу этот город и вовсе был интересен, когда здесь находилась американская военная база", - сказал Прокин в прямом эфире.

Многих кыргызстанских пользователей интернета возмутили слова российского журналиста, некоторые из которых и вовсе предложили подать в суд на него.

"В смысле столичная провинция?! Вы что опухли вообще? Бишкек - это столица Кыргызстана, а своё мнение держите при себе. Я готовлю иск на этого журналиста и на ваш телеканал, за высказывания и оскорбление в прямом эфире", - написал аккаунт с ником "Мобильный репортер KG".


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URL: https://www.vb.kg/379107
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Комментарии
Бега
17.06.2019, 18:19

При всем моем патриотизме, чел просто объективно выразил свое мнение. Бишкек с трудом можно назвать процветающей столицей. В суд надо подавать не на журналиста, а на тех, кто делает откаты с каждого проекта, который значим для города (взять те же самые дороги, которые уже через год разваливаются).

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ааа
17.06.2019, 18:21

Бишкек конечно провинциальная столица маленькой страны на затворках цивилизации. Кичине билимдүүрөөк болгула. Уят кылбай

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смит и вессон
17.06.2019, 18:25

зазвездился видно этот журналюга..наверное только по лас вегасам в командировки летает..понятия о воспитанности нет..а по мне нет ни одного города красивей и милей чем мой фрунзе и бишкек ..впоследствии..

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А
17.06.2019, 18:34

"Назови хоть горшком,только в печь не ставь!"

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Асхат
17.06.2019, 18:41

Россия сама есть большая отсталая провинция в мире, все это знают. И поэтому у российских журиков всегда горит в одном месте, что они отыгрываются на малых и менее развитых по сравнению с Рашкой странах. Ума хватает только на это. 

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Руслан
17.06.2019, 18:52

Алексей Прокин - сам провинциал, дорвавшийся до телеканала. Мырк по нашему. Никакого благородства, сплошное зазнайство.

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Руслан
17.06.2019, 18:54

Точно мырк. Родился в Куйбышеве, учился в Самаре.

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1
17.06.2019, 19:05

...а что , не правда?

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товарищ
17.06.2019, 19:08

правильно он назвал пишпек - првинциальная столица или столица в провинции, чего обижать-ст-то. 

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Гражданин
17.06.2019, 19:14

Надо добиться его уволнения. Многое себе позволяет. Сам наверно приехал в москву из провинции и еще что то говорит про наш город. Заткнулся бы и не показывал свой тупизм

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312
17.06.2019, 19:16

Вывод - напрасно убрали базу с Манаса, это рычаг был в отношениях с соседними странами. А его добровольно выкинули.

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Нурик
17.06.2019, 19:57

Какая наглая ложь !!!

Всем давно известно что Бишкек- столица солнечной системы. А Москва всего лишь большая деревня в пригороде Бишкека.

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Венера
17.06.2019, 20:03

Что себе позволяет этот журналюга недоделанный? Займись лучше дореволюционными деревянными избами у себя в России. Козлина

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878
17.06.2019, 20:18

Руслан

Точно мырк. Родился в Куйбышеве, учился в Самаре.

А вы не мырк? чтобы вы знали, Куйбышев и Самара это один и тот же город.

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Ох уж эти русские
17.06.2019, 20:33

Сами на болотах живут еще быдлознайство везде показывают! Я бы сказал, что там у них в губерниях творится, откуда он сам родом, просто примитивный шовинизм невзначай в нем взыграл. 

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Бегима
17.06.2019, 20:33

Правильно он высказался все по факту сказал провинциальная провинция я с ним полностью солидарна

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Умар кара балта
17.06.2019, 20:45

Надо его расстрелять по Сталину, или голову оторвать по булгакову. А вообще я не понимаю что тут такого? Что это меняет у нас в лучшую сторону, если журналист скажет, что биш это второй Лондон, и что изменилось, когда он сказал, что биш это провинция? Стали меньше мусорить, меньше хамить на дорогах, брать взятки, или что, из-за него уменьшилась проституция, безграмотность, итд?

Что мы так закомплексованы? Хотим,чтобы лучше отзывались? Вперед, убирать во дворе, ухаживать за зеленью, привести в приятный вид дом, забор, фасад магазинчика своего.

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инна
17.06.2019, 20:50

умом не блещет этот журналюга.ктр его пустил на саммит?двух слов связать не может.пусть ответит за эти слова

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Дан
17.06.2019, 21:03

Правильно сказал чел... к сожалению

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Кыргыз
17.06.2019, 21:10

Посмотрим что будет с россией через 30 лет. Оно то в настоящее время выглядит как провинция  захудалой Албании. Бывшие союзные республики СССР сделали россию таковой.

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Патриот!
17.06.2019, 21:24

Правда! Глаза колит некоторым!!!! Когда был Фрунзе, никто не смел так сказать! А сейчас.....имеем то, что имеем. И обижаться не надо! Необходимо делать выводы (это я к Великим Градоначальникам)!!!!!

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Житель
17.06.2019, 21:27

Какой бы не был наш город но позволять оскорблять нас нельзя никому. И больше чем уверен что этот репортёр у себя в редакции тоже стоит на задворках и считает его все там деревня))) ни один уважающий себя репортёр не смог бы допустить своём комментарии такого неуважения к другому государству.

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Вадим
17.06.2019, 21:41

НТВ , а не НТС , известное помоечное сми, не парьтесь

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Чинар
17.06.2019, 21:47

Он прав,нужно быть интересным западу,цивилизации.Нужно вернуть американскую базу

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читатель
17.06.2019, 21:49

312

Вывод - напрасно убрали базу с Манаса, это рычаг был в отношениях с соседними странами. А его добровольно выкинули.

Наивное предположение.

Это было условие России.

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12
17.06.2019, 21:50

Правда глаза колит.

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Бурулча
17.06.2019, 21:53

Как надоели эти лжепатриоты, то их не так назвали то про город не так сказали правде в глаза помотрите так и есть зачем обижаться, надо развивать город а не воровать все время ни дорог ни инфраструктуры зато орать во все горло мастера, лучше на депутатов министров и тд в суд подай

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Абрек
17.06.2019, 22:07

Я бы даже назвал Бишкек ПГТ, даже если самому неприятно

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Илим
17.06.2019, 22:23

Успокойся горе патриоты

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Город
17.06.2019, 22:29

Скажи что для тебя Бишкек, ответ стороннего ( в глобальном смысле, для того же самарца или куйбышевца) ничто.

И ответ кыргыза - весь МИР! 

Ни стоит обижаться двигаемся дальше. Бишкек это наш мир и плевать на мнение провинциала из средней полосы России. Только не плюйте в Бишкеке.

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Сильвестр Сталлоне
17.06.2019, 22:38

Журналист правильно сказал, нечего обижаться. 4 года не был в Бишкеке, работаю в Германии архитектором-дизайнером. По прилёту на родину убедился что Кыргызстан действительно превратился в провинцию. Строят страшные, дешёвые и отсталые здания и жильё, толи китайского толи африканского типа.Сразу становиться понятно что архитекторами выступают сами хозяева объектов как результат откатов и экономии на материалах. Короче очень обидно что управляют моей страной некомпетентные и отсталые провинциалы.

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антон
17.06.2019, 22:50

е мае бишкек это самый отсталый город в средней азии это факт' кабул не в счет

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Нурланбек
17.06.2019, 22:56

Это он от большой зависти. Мелкий человечишко.

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Гражданин
17.06.2019, 23:01

Надо вернуть американскую базу а то эти слишком много себе позволяют

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Гость
17.06.2019, 23:03

Конечно обидно очень. И те кто высказываются в отношении этого журналиста в первую очередь душою болеют за страну. Но, здесь должно быть стыдно нашим чинушам. Уважаемая "политическая элита" вам не стыдно что наш любимый город называют провинциальной столицей? Просмотрите на столицы постсоветских государств. Вроде все в одно время стали независимыми государствами. Вроде все развиваются. Даже успели построить новую современную столицу.

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Бббб
17.06.2019, 23:42

Сказал какой-то журналюга, чего мы сами только не говорим. Отвечая и обращая внимания мы ему только рекламу делаем, перестаньте люди.

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55
17.06.2019, 23:43

Бега

При всем моем патриотизме, чел просто объективно выразил свое мнение. Бишкек с трудом можно назвать процветающей столицей. В суд надо подавать не на журналиста, а на тех, кто делает откаты с каждого проекта, который значим для города (взять те же самые дороги, которые уже через год разваливаются).

Бега

При всем моем патриотизме, чел просто объективно выразил свое мнение. Бишкек с трудом можно назвать процветающей столицей. В суд надо подавать не на журналиста, а на тех, кто делает откаты с каждого проекта, который значим для города (взять те же самые дороги, которые уже через год разваливаются).

Я такой же патриот своей страны, Кыргызстана. Но чего душой кривить, он сто раз прав. В России провинции лучше чем Бишкек. Между Алматой и Бишкеком разница как между небом и землей. Ташкент какой красивый город. Я только вчера думала, какой же у нас некрасивый и тучный город, и как еще об этом зарубежный журналист не упомянул. Из развлечений: торговые центры, кинотеатры, кафе, кальянные. Это действительно не на журналиста, а на крахоборов надо в суд подавать. Одноразовые дороги это вообще другая тема

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