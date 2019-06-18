Умер экс-президент Египта Мухаммед Мурси

Прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси. Его смерть наступила в результате сердечного приступа. Об этом со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает ria.ru.

Согласно заявлению генерального прокурора страны, Мурси упал во время перерыва между заседаниями в клетке в зале суда и потерял сознание. За несколько минут до этого экс-президент выступил с пятиминутной речью перед судьей. После этого политик был доставлен в больницу, где и была зафиксирована его смерть.

Мухаммед Мурси и его соратники по движению "Братья-мусульмане"* обвинялись в том, что они во время нахождения у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии, с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом новых египетских властей.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане"*, отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.

С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.