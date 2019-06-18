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Депутатов попросили не политизировать выборное законодательство "под себя"

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- Виктория Гунгер
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В ЖК неоднократно поднимался вопрос о необходимости введения обязательной квоты для женщин в местных кенешах. В настоящее время во втором чтении одобрена норма о резервировании не менее 30 процентов мандатов для женщин. Однако удостоверение депутата получат те женщины, набравшие наибольшее количество голосов. Об этом на пресс-конференции заявила директор ОФ "Гражданская платформа" Айнура Усупбекова.

По ее словам, это одно из важных достижений, которой организация и другие активисты добивались несколько лет.

-Мы просим парламентариев не политизировать процесс принятия решений. Особенно, когда они лично заинтересованы в определенных изменениях. Что касается этого нововведения, то оно органично вписывается в систему голосования. Никто не будет им указывать за кого голосовать. Если женщин будет меньше, то мандаты будут распределяться между другими кандидатами. Это простимулирует их активнее участвовать в общественных и политических процессах. Поэтому, это важная и нужная норма, - заявила другой участник пресс-конференции, исполнительный директор "Агентства социальных технологий" Зульфия Кочорбаева.

Она отметила, что порог в 30 процентов установлен не просто так - это так называемое критическое количество.

- Одна-две женщины даже выдвигая хорошие идеи вряд ли будут услышаны. А большинство проигнорировать уже не получится. Тем более, что есть вопросы, которые мужчины поднимают редко: материнство, насилие в семье, уход за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть, политика МСУ при подобной квоте будет отвечать нуждам и интересам уже большего круга граждан. Да и серьезного развития регионов без участия женщин просто невозможно, - подчеркнула Кочорбаева.

Напомним, концепция законопроектов включает в себя следующие ключевые направления: повышение инклюзивности выборного процесса, улучшение условий реализаций пассивного избирательного права, расширение прав и возможностей общественных наблюдателей, улучшение процедур информирования избирателей и предвыборной агитации, обеспечение прозрачности финансирования и борьбу с административным ресурсом.


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URL: https://www.vb.kg/379113
Теги:
выборы, гендер, законопроект, права человека, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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