Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке 7-летняя девочка скончалась под колесами "Ауди ТТ"

389  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке малолетний ребенок скончался под колесами автомашины. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

17 июня примерно в 20:30 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по улице Каралаева в восточном направлении, возле дома 26/1, совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

В результате автонаезда от полученных травм 7-летняя С.А. скончалась.

При проведении оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска УОБДД по ГУВД города Бишкек был установлен и задержан 23-летний водитель М.И., управлявший автомашиной марки "Ауди ТТ".

Машина водворена на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС ГУВД города Бишкек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/379114
Теги:
ДТП, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд, погиб ребенок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  