В Бишкеке 7-летняя девочка скончалась под колесами "Ауди ТТ"

В Бишкеке малолетний ребенок скончался под колесами автомашины. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

17 июня примерно в 20:30 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине, двигаясь по улице Каралаева в восточном направлении, возле дома 26/1, совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП.

В результате автонаезда от полученных травм 7-летняя С.А. скончалась.

При проведении оперативно- розыскных мероприятий сотрудниками отдела розыска УОБДД по ГУВД города Бишкек был установлен и задержан 23-летний водитель М.И., управлявший автомашиной марки "Ауди ТТ".

Машина водворена на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС ГУВД города Бишкек.