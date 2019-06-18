В Чуйской области появились передвижные приемные пункты милиции

С 18 июня 2019 года по Чуйской области начали функционировать 2 передвижные приемные пункты милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, основной задачей передвижных приемных пунктом милиции, которые будут курсировать на туристической трассе по территории нескольких районов, является должное обеспечение безопасности граждан во время туристического сезона – 2019.

"На каждой машине ППМ (передвижные приемные милиции) будут дежурить более трех сотрудников, в том числе из оперативных служб. В мобильную приемную могут обратиться туристы и местные жители с различными проблемами и вопросами и получить консультацию и правовую помощь не только в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, но и по другим вопросам, а также принимаются заявления и жалобы граждан или незаконные действия сотрудников правоохранительных органов. Меры

реагирования в каждом случае будут максимально оперативными", - сообщили в милиции.

В ГУВД отметили, что такие передвижные приемные пункты милиции в Чуйской области начинают свою работу каждый год с наступлением летнего туристического сезона. Так экипажам передвижных пунктов милиции в 2018 году в ходе несения службы были многочисленные обращения как со стороны туристов так и местных жителей, которые в свою очередь всегда выражали

свои слова благодарности.