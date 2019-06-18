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Придет ли на заседание комиссии ЖК сам Атамбаев?

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- Оксана Гут
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Сегодня, 18 июня, в Жогорку Кенеше продолжилось заседание спецкомиссии депутатов о дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева. К обеду парламентарии должны вынести свое окончательное решение.

Председательствующий Каныбек Иманалиев отметил, что на заседании могут присутствовать все желающие, в том числе сам Алмазбек Атамбаев или его представители.

Высказаться о деятельности экс-президента планировал бывший Омбудсмен Турсунбек Акун. Однако, решением комиссии его не допустили к микрофону, сославшись на то, что сам Акун подозревается в коррупции при освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева.

Слово дали бывшему председателю ГКНБ Кенешбеку Душебаеву, который, к слову, судился с Атамбаевым за свою честь и достоинство.

Душебаев напомнил собравшимся, как перед уходом бывший глава государства своими необдуманными высказываниями подпортил отношения с рядом стран.

- Он высказывался негативно в адрес Казахстана, России, Турции, чем нанес урон двусторонним отношениям. В результате были испорчены торгово-экономические отношения, наша экономика потеряла миллиарды сомов, - высказался он.

Следующей выступила экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова. Она заявила, что бывший президент Алмазбек Атамбаев постоянно вмешивался в правосудие.

- Несмотря на то, что по Конституции президент был лишен многих полномочий, Атамбаев продолжал вопреки закону вмешиваться в работу органов власти. Давал четкие указания Конституционной палате. Он узурпировал власть и это ему позволили делать депутаты Жогорку Кенеша V и VI созывов. Те, кто выступал против были осуждены, - отметила Сооронкулова.

Бывшая судья считает, что вопрос лишения Алмазбека Атамбаева неприкосновенности необходимо вынести на референдум.

- Сейчас говорят, что здесь на комиссии собрались обиженные на экс-президента. Но нет, мы не обиженные, мы жертвы узурпации, - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/379118
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Кенешбек Душебаев, Конституция, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Клара Сооронкулова, экс-президент, лишение неприкосновенности
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Комментарии
УЛАН ОСМОНБАЕВ
18.06.2019, 11:50

Не будет преувеличением сказать, что в«выпендривающемся» Жогорку Кенеше большинство депутатов составляют политики из

прежней власти, с приятным обращением на «Вы»,потихонечку «кормившиеся», и клавшие сомики в свой левый кармашек. Об этом вам

прошамкают и 80-летние беззубые старухи, годные только обсасывать спелые

персики. Сегодняшние «молодцы», пришедшие к власти через кровь, опьяненные

властью, стравившие кыргызов и узбеков, заявляют: «В Жогорку Кенеш пришли

бакиевцы-реваншисты». Большинство присоединяются к понятию «реваншисты». Я тоже

обеими руками «за», потому что не «бакиевцы», а «акаевцы» взяли реванш. Не

будем перечислять каждого из них, достаточно взять одного- Каныбека Иманалиева,

зятя Майрам джене, пресс-секретаря дяди Аскара.Давайте проследим, как жепришел в политику красноречивый Каныбек Капашович, душевно любимый Майрам джене

и какую политику он проводил.Кыргызы говорят: «Растущийребенок не можетне обкакаться». Еще в студенческие годы Каныбек принимал

участие в «вонючих» политических играх. Хорошо знающие Каныбека люди отмечают:

«этот чудаковатый джигит ежегодно посещал Президентскую елку и, видимо, карьера

его там и началась». А дело было так. На Президентскую елку приходит тогдашняя

первая ханша Майрам Акаева и ведет под белы рученьки Акайчика.Когда все закончилось, иприглашенные пустились в пляс, Капашевич приглашает на танец Майрам жене. О его

проворности судите сами: ханша, кружась в танце со студентиком, вопрошает:

«Юноша, как тебя зовут?» На что «шустрый» Каныбек знакомится с ней таким

образом: «Я не юноша, я –Ваш зять».Тем, кто вожделел получитькресло, теряясь в мыслях «как мне достичь власти?», такое бы и в голову не

пришло. Этот вечер зажег звезду политического счастья Каныбека. Заметившая

ловкого юношу Майрам Акаева взяла его под собственные крылышки. Вот таким

способом Капашевич «овладел» креслом. Нет, чтобы отсидеться с благодарностью,

он начал действовать против заботливо оберегавших его людей. Нам всем известно,

что в акаевские времена выходила оппозиционная газета Эшимканова «АГЫМ»,

критиковавшая власть. А информацию ей из Белого Дома подкидывал некий «Торчащий

батыр». Позднее выяснилось, что этим «Торчащим батыром» является Каныбек

Иманалиев. Он сидел на 7-м этаже Белого Дома и через газеты распространял слухи

о повадках хозяина народу. Если это не злоупотребление по отношению к дяде и

джене, то, что тогда? Всем нам известны его проделки, когда он управлял

«жирным» местом-«Учкуном».«Чем Чубак хуже Манаса?»Так и Каныбек не отставал от «братика» Айдара: использовал самые разные способы

«прихватизации», не вложив в это предприятие ни одного тыйына, злоупотребляя

своим служебным положением, он начинает его «подгрызать».Это большое

предприятие некогда приносившее прибыль наравне с министерствами, во время

управления Каныбеком осталось едва живым.80% печатавшихся в«Учкуне» газет уходят в типографию Фонда поддержки СМИ. Причиной тому то, что

при Акаеве газета с критикой в его адрес каким-то странным образом переставала

выходить. Согласно поговорке «о нраве девушки знает ее родня», в журналистской

среде хорошо осведомлены, что он за человек. Пробудь еще немного Акаев у

власти, говорят, они вдвоем с Айдаром забрали бы «Учкун» в свою собственность.У концерна «Учкун» наИссык-Куле был пансионат, в котором ежегодно отдыхали работники предприятия.

Отдыхающих развозили автобусы из автобазы «Учкуна». Сейчас нет и той автобазы.

С момента прихода руководителем в это учреждение он реализует все попытки

отъема принадлежащих «Учкуну» «хлебных» мест. Скрывая от коллектива, и

незаметно для него, вместо пансионата «Учкун» в селе Корумду на Иссык-Куле он

создает другую фирму ОсОО «Ачык Ай». Не морочьте себе голову гадая , кто же

стал руководителем этой фирмы. Им стала супружница Каныбека Иманалиева Шатгуль

Кулматова.Из 3,9 га земли пансионата«Нептун» 0,22 га земли оказались принадлежащими госпоже Шатгуль. Каныбек мырза

и другим давал полакомиться «устуканами». Например, он распределил землю: А

Осмоновой-0,1 га, А.Садыркуловой- 0,4 га, З.Зилалиевой-0,3га. Что интересно, за

2-3 года до этого на прошедшей на Иссык-Куле туристической ярмарке эта же фирма

предстала от казахской стороны.Когда в 2005 годуИманалиев стал депутатом Парламента, он оставил свою прежнюю должность

Председателя акционерного общества «Учкун» гинекологу Абыкееву Алмазбеку. И

сейчас «Учкуном» руководит гинеколог. Вроде бы Алмазбек и Каныбек являются друг

другу племянником и дядей.Сидя в депутатском кресле,он своего младшего брата Нурлана Кулматова сделал акимом Ак-Талаа Нарынского

района. Каныбек мырза и сам не станет отрицать этого. На этом не заканчиваются

проделки Иманалиева, связанные с типографиями. Говорят, что он положил глаз и

на типографию «Эркин-Тоо». Мало того, ее руководителя в свою бытность

директором «Учкуна» вместе со своими телохранителями едва не избил. Ведь дыма без

огня не бывает…А сейчас он в одеянияхчеловека, сразу рожденного демократом, надувая щеки, толкает речь о великих,

святых вещах, о демократическом обществе, о любви к земле и народу, о

государственности, а сам вложил преогромнейший вклад в передачу Китаю

Узонгу-Кууш. Когда Каныбек Иманалиев был депутатом Жогорку Кенеша, Акаев,

продавая китайцам Узонгу-Кууш, с целью ратификации отправил документ в

Парламент, который в первый раз его не пропустил. На этом заседании, как назло,

не оказалось Каныбека мырзы, но зато не забыли его крик на втором заседании:-

«это почему же он не прошел!?» Вот истинное лицо человека, который призывает

хранить кыргызскую землю.Также известно, что этотже Каныбек Капашевич был председателем комиссии по преданию земле погибших 7-го

апреля. Большинство были недовольны тем, что Каныбек стал председателем этой

комиссии. 7-го апреля Иманалиев на Центральной площади мелькнул только один

раз. Есть видевшие, как он «смело» удирал с площади. Это что же за председатель

комиссии, который спасая собственную шкурку, убегает, когда гибнут ребята?Говорят также о том, чтокнигу Майрам Акаевой «У надежды не бывает ночи» написал Каныбек Иманалиев. Вот

так же как у надежды не бывает ночи, так и светлы надежды Иманалиева получить

кресло. Поэтому он стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс».Да,

кстати о партии…На парламентских выборах2007 года Каныбек мырза вышел на политический майдан во главе партии «Туран». И

мы тогда слышали сказанные в адрес Каныбека слова: «Чтобы зацепиться в

Парламент, он дал деньги покойному Медету Садыркулову, контролировавшему

политическую элиту, а когда не попал в Жогорку Кенеш, закатил истерику»Он и сейчас время отвремени огрызается с соратником, однопартийцем Ф.Куловым. Когда он был

пресс-секретарем президента, а на руках лидера партии «Ар-Намыс» Кулова гремели

наручники, то первый не сходил с голубого экрана и вовсю критиковал второго. На

эти проделки Кулов ответил с усмешкой: «пацан». А сейчас вчерашний «пацан»

стоит одним из первых в списке партии.Это и есть доказательствотого, что ради власти Каныбек тысячу раз меняется и тысячу раз меняет свою

цветовую гамму.Источник: газета «Жаны ОРДО» №39 

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Айдар Алиев
18.06.2019, 11:53

Уверен он не покажется, по той простой причине, что он виновен, и ему как богобоязненнуму человеку будет трудно врать. Хотя врать ему не в первой, кишка-танка у него. 

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Али
18.06.2019, 11:56

Если он не придет, значит признает обвинения. 

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Жэк
18.06.2019, 11:59

Атамбаев за годы правления создал коррупционные схемы, преследовал неугодных оппонентов, пересажал оппозиционеров в тюрьмы, незаконно обогатился и узурпировал всю власть. за эти действия он обязан прийти и ответить по всем статьям 

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ААА
18.06.2019, 13:56

Всех обиженных в одну кучу собрали - все повылазили, хорошая возможность появилась подать голос. От этого Атамбаеву только плюс - никто из этих обиженных не сделал того, что сделал Атамбаев для страны. А этот Тюлеев стал миллионером в преиод Бакиева - но об этом он почему то молчит . 

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