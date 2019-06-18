Придет ли на заседание комиссии ЖК сам Атамбаев?

Не будет преувеличением сказать, что в«выпендривающемся» Жогорку Кенеше большинство депутатов составляют политики из
прежней власти, с приятным обращением на «Вы»,потихонечку «кормившиеся», и клавшие сомики в свой левый кармашек. Об этом вам
прошамкают и 80-летние беззубые старухи, годные только обсасывать спелые
персики. Сегодняшние «молодцы», пришедшие к власти через кровь, опьяненные
властью, стравившие кыргызов и узбеков, заявляют: «В Жогорку Кенеш пришли
бакиевцы-реваншисты». Большинство присоединяются к понятию «реваншисты». Я тоже
обеими руками «за», потому что не «бакиевцы», а «акаевцы» взяли реванш. Не
будем перечислять каждого из них, достаточно взять одного- Каныбека Иманалиева,
зятя Майрам джене, пресс-секретаря дяди Аскара.Давайте проследим, как жепришел в политику красноречивый Каныбек Капашович, душевно любимый Майрам джене
и какую политику он проводил.Кыргызы говорят: «Растущийребенок не можетне обкакаться». Еще в студенческие годы Каныбек принимал
участие в «вонючих» политических играх. Хорошо знающие Каныбека люди отмечают:
«этот чудаковатый джигит ежегодно посещал Президентскую елку и, видимо, карьера
его там и началась». А дело было так. На Президентскую елку приходит тогдашняя
первая ханша Майрам Акаева и ведет под белы рученьки Акайчика.Когда все закончилось, иприглашенные пустились в пляс, Капашевич приглашает на танец Майрам жене. О его
проворности судите сами: ханша, кружась в танце со студентиком, вопрошает:
«Юноша, как тебя зовут?» На что «шустрый» Каныбек знакомится с ней таким
образом: «Я не юноша, я –Ваш зять».Тем, кто вожделел получитькресло, теряясь в мыслях «как мне достичь власти?», такое бы и в голову не
пришло. Этот вечер зажег звезду политического счастья Каныбека. Заметившая
ловкого юношу Майрам Акаева взяла его под собственные крылышки. Вот таким
способом Капашевич «овладел» креслом. Нет, чтобы отсидеться с благодарностью,
он начал действовать против заботливо оберегавших его людей. Нам всем известно,
что в акаевские времена выходила оппозиционная газета Эшимканова «АГЫМ»,
критиковавшая власть. А информацию ей из Белого Дома подкидывал некий «Торчащий
батыр». Позднее выяснилось, что этим «Торчащим батыром» является Каныбек
Иманалиев. Он сидел на 7-м этаже Белого Дома и через газеты распространял слухи
о повадках хозяина народу. Если это не злоупотребление по отношению к дяде и
джене, то, что тогда? Всем нам известны его проделки, когда он управлял
«жирным» местом-«Учкуном».«Чем Чубак хуже Манаса?»Так и Каныбек не отставал от «братика» Айдара: использовал самые разные способы
«прихватизации», не вложив в это предприятие ни одного тыйына, злоупотребляя
своим служебным положением, он начинает его «подгрызать».Это большое
предприятие некогда приносившее прибыль наравне с министерствами, во время
управления Каныбеком осталось едва живым.80% печатавшихся в«Учкуне» газет уходят в типографию Фонда поддержки СМИ. Причиной тому то, что
при Акаеве газета с критикой в его адрес каким-то странным образом переставала
выходить. Согласно поговорке «о нраве девушки знает ее родня», в журналистской
среде хорошо осведомлены, что он за человек. Пробудь еще немного Акаев у
власти, говорят, они вдвоем с Айдаром забрали бы «Учкун» в свою собственность.У концерна «Учкун» наИссык-Куле был пансионат, в котором ежегодно отдыхали работники предприятия.
Отдыхающих развозили автобусы из автобазы «Учкуна». Сейчас нет и той автобазы.
С момента прихода руководителем в это учреждение он реализует все попытки
отъема принадлежащих «Учкуну» «хлебных» мест. Скрывая от коллектива, и
незаметно для него, вместо пансионата «Учкун» в селе Корумду на Иссык-Куле он
создает другую фирму ОсОО «Ачык Ай». Не морочьте себе голову гадая , кто же
стал руководителем этой фирмы. Им стала супружница Каныбека Иманалиева Шатгуль
Кулматова.Из 3,9 га земли пансионата«Нептун» 0,22 га земли оказались принадлежащими госпоже Шатгуль. Каныбек мырза
и другим давал полакомиться «устуканами». Например, он распределил землю: А
Осмоновой-0,1 га, А.Садыркуловой- 0,4 га, З.Зилалиевой-0,3га. Что интересно, за
2-3 года до этого на прошедшей на Иссык-Куле туристической ярмарке эта же фирма
предстала от казахской стороны.Когда в 2005 годуИманалиев стал депутатом Парламента, он оставил свою прежнюю должность
Председателя акционерного общества «Учкун» гинекологу Абыкееву Алмазбеку. И
сейчас «Учкуном» руководит гинеколог. Вроде бы Алмазбек и Каныбек являются друг
другу племянником и дядей.Сидя в депутатском кресле,он своего младшего брата Нурлана Кулматова сделал акимом Ак-Талаа Нарынского
района. Каныбек мырза и сам не станет отрицать этого. На этом не заканчиваются
проделки Иманалиева, связанные с типографиями. Говорят, что он положил глаз и
на типографию «Эркин-Тоо». Мало того, ее руководителя в свою бытность
директором «Учкуна» вместе со своими телохранителями едва не избил. Ведь дыма без
огня не бывает…А сейчас он в одеянияхчеловека, сразу рожденного демократом, надувая щеки, толкает речь о великих,
святых вещах, о демократическом обществе, о любви к земле и народу, о
государственности, а сам вложил преогромнейший вклад в передачу Китаю
Узонгу-Кууш. Когда Каныбек Иманалиев был депутатом Жогорку Кенеша, Акаев,
продавая китайцам Узонгу-Кууш, с целью ратификации отправил документ в
Парламент, который в первый раз его не пропустил. На этом заседании, как назло,
не оказалось Каныбека мырзы, но зато не забыли его крик на втором заседании:-
«это почему же он не прошел!?» Вот истинное лицо человека, который призывает
хранить кыргызскую землю.Также известно, что этотже Каныбек Капашевич был председателем комиссии по преданию земле погибших 7-го
апреля. Большинство были недовольны тем, что Каныбек стал председателем этой
комиссии. 7-го апреля Иманалиев на Центральной площади мелькнул только один
раз. Есть видевшие, как он «смело» удирал с площади. Это что же за председатель
комиссии, который спасая собственную шкурку, убегает, когда гибнут ребята?Говорят также о том, чтокнигу Майрам Акаевой «У надежды не бывает ночи» написал Каныбек Иманалиев. Вот
так же как у надежды не бывает ночи, так и светлы надежды Иманалиева получить
кресло. Поэтому он стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс».Да,
кстати о партии…На парламентских выборах2007 года Каныбек мырза вышел на политический майдан во главе партии «Туран». И
мы тогда слышали сказанные в адрес Каныбека слова: «Чтобы зацепиться в
Парламент, он дал деньги покойному Медету Садыркулову, контролировавшему
политическую элиту, а когда не попал в Жогорку Кенеш, закатил истерику»Он и сейчас время отвремени огрызается с соратником, однопартийцем Ф.Куловым. Когда он был
пресс-секретарем президента, а на руках лидера партии «Ар-Намыс» Кулова гремели
наручники, то первый не сходил с голубого экрана и вовсю критиковал второго. На
эти проделки Кулов ответил с усмешкой: «пацан». А сейчас вчерашний «пацан»
стоит одним из первых в списке партии.Это и есть доказательствотого, что ради власти Каныбек тысячу раз меняется и тысячу раз меняет свою
цветовую гамму.Источник: газета «Жаны ОРДО» №39