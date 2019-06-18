Придет ли на заседание комиссии ЖК сам Атамбаев?

Не будет преувеличением сказать, что в«выпендривающемся» Жогорку Кенеше большинство депутатов составляют политики из

прежней власти, с приятным обращением на «Вы»,потихонечку «кормившиеся», и клавшие сомики в свой левый кармашек. Об этом вам

прошамкают и 80-летние беззубые старухи, годные только обсасывать спелые

персики. Сегодняшние «молодцы», пришедшие к власти через кровь, опьяненные

властью, стравившие кыргызов и узбеков, заявляют: «В Жогорку Кенеш пришли

бакиевцы-реваншисты». Большинство присоединяются к понятию «реваншисты». Я тоже

обеими руками «за», потому что не «бакиевцы», а «акаевцы» взяли реванш. Не

будем перечислять каждого из них, достаточно взять одного- Каныбека Иманалиева,

зятя Майрам джене, пресс-секретаря дяди Аскара.Давайте проследим, как жепришел в политику красноречивый Каныбек Капашович, душевно любимый Майрам джене

и какую политику он проводил.Кыргызы говорят: «Растущийребенок не можетне обкакаться». Еще в студенческие годы Каныбек принимал

участие в «вонючих» политических играх. Хорошо знающие Каныбека люди отмечают:

«этот чудаковатый джигит ежегодно посещал Президентскую елку и, видимо, карьера

его там и началась». А дело было так. На Президентскую елку приходит тогдашняя

первая ханша Майрам Акаева и ведет под белы рученьки Акайчика.Когда все закончилось, иприглашенные пустились в пляс, Капашевич приглашает на танец Майрам жене. О его

проворности судите сами: ханша, кружась в танце со студентиком, вопрошает:

«Юноша, как тебя зовут?» На что «шустрый» Каныбек знакомится с ней таким

образом: «Я не юноша, я –Ваш зять».Тем, кто вожделел получитькресло, теряясь в мыслях «как мне достичь власти?», такое бы и в голову не

пришло. Этот вечер зажег звезду политического счастья Каныбека. Заметившая

ловкого юношу Майрам Акаева взяла его под собственные крылышки. Вот таким

способом Капашевич «овладел» креслом. Нет, чтобы отсидеться с благодарностью,

он начал действовать против заботливо оберегавших его людей. Нам всем известно,

что в акаевские времена выходила оппозиционная газета Эшимканова «АГЫМ»,

критиковавшая власть. А информацию ей из Белого Дома подкидывал некий «Торчащий

батыр». Позднее выяснилось, что этим «Торчащим батыром» является Каныбек

Иманалиев. Он сидел на 7-м этаже Белого Дома и через газеты распространял слухи

о повадках хозяина народу. Если это не злоупотребление по отношению к дяде и

джене, то, что тогда? Всем нам известны его проделки, когда он управлял

«жирным» местом-«Учкуном».«Чем Чубак хуже Манаса?»Так и Каныбек не отставал от «братика» Айдара: использовал самые разные способы

«прихватизации», не вложив в это предприятие ни одного тыйына, злоупотребляя

своим служебным положением, он начинает его «подгрызать».Это большое

предприятие некогда приносившее прибыль наравне с министерствами, во время

управления Каныбеком осталось едва живым.80% печатавшихся в«Учкуне» газет уходят в типографию Фонда поддержки СМИ. Причиной тому то, что

при Акаеве газета с критикой в его адрес каким-то странным образом переставала

выходить. Согласно поговорке «о нраве девушки знает ее родня», в журналистской

среде хорошо осведомлены, что он за человек. Пробудь еще немного Акаев у

власти, говорят, они вдвоем с Айдаром забрали бы «Учкун» в свою собственность.У концерна «Учкун» наИссык-Куле был пансионат, в котором ежегодно отдыхали работники предприятия.

Отдыхающих развозили автобусы из автобазы «Учкуна». Сейчас нет и той автобазы.

С момента прихода руководителем в это учреждение он реализует все попытки

отъема принадлежащих «Учкуну» «хлебных» мест. Скрывая от коллектива, и

незаметно для него, вместо пансионата «Учкун» в селе Корумду на Иссык-Куле он

создает другую фирму ОсОО «Ачык Ай». Не морочьте себе голову гадая , кто же

стал руководителем этой фирмы. Им стала супружница Каныбека Иманалиева Шатгуль

Кулматова.Из 3,9 га земли пансионата«Нептун» 0,22 га земли оказались принадлежащими госпоже Шатгуль. Каныбек мырза

и другим давал полакомиться «устуканами». Например, он распределил землю: А

Осмоновой-0,1 га, А.Садыркуловой- 0,4 га, З.Зилалиевой-0,3га. Что интересно, за

2-3 года до этого на прошедшей на Иссык-Куле туристической ярмарке эта же фирма

предстала от казахской стороны.Когда в 2005 годуИманалиев стал депутатом Парламента, он оставил свою прежнюю должность

Председателя акционерного общества «Учкун» гинекологу Абыкееву Алмазбеку. И

сейчас «Учкуном» руководит гинеколог. Вроде бы Алмазбек и Каныбек являются друг

другу племянником и дядей.Сидя в депутатском кресле,он своего младшего брата Нурлана Кулматова сделал акимом Ак-Талаа Нарынского

района. Каныбек мырза и сам не станет отрицать этого. На этом не заканчиваются

проделки Иманалиева, связанные с типографиями. Говорят, что он положил глаз и

на типографию «Эркин-Тоо». Мало того, ее руководителя в свою бытность

директором «Учкуна» вместе со своими телохранителями едва не избил. Ведь дыма без

огня не бывает…А сейчас он в одеянияхчеловека, сразу рожденного демократом, надувая щеки, толкает речь о великих,

святых вещах, о демократическом обществе, о любви к земле и народу, о

государственности, а сам вложил преогромнейший вклад в передачу Китаю

Узонгу-Кууш. Когда Каныбек Иманалиев был депутатом Жогорку Кенеша, Акаев,

продавая китайцам Узонгу-Кууш, с целью ратификации отправил документ в

Парламент, который в первый раз его не пропустил. На этом заседании, как назло,

не оказалось Каныбека мырзы, но зато не забыли его крик на втором заседании:-

«это почему же он не прошел!?» Вот истинное лицо человека, который призывает

хранить кыргызскую землю.Также известно, что этотже Каныбек Капашевич был председателем комиссии по преданию земле погибших 7-го

апреля. Большинство были недовольны тем, что Каныбек стал председателем этой

комиссии. 7-го апреля Иманалиев на Центральной площади мелькнул только один

раз. Есть видевшие, как он «смело» удирал с площади. Это что же за председатель

комиссии, который спасая собственную шкурку, убегает, когда гибнут ребята?Говорят также о том, чтокнигу Майрам Акаевой «У надежды не бывает ночи» написал Каныбек Иманалиев. Вот

так же как у надежды не бывает ночи, так и светлы надежды Иманалиева получить

кресло. Поэтому он стал депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ар-Намыс».Да,

кстати о партии…На парламентских выборах2007 года Каныбек мырза вышел на политический майдан во главе партии «Туран». И

мы тогда слышали сказанные в адрес Каныбека слова: «Чтобы зацепиться в

Парламент, он дал деньги покойному Медету Садыркулову, контролировавшему

политическую элиту, а когда не попал в Жогорку Кенеш, закатил истерику»Он и сейчас время отвремени огрызается с соратником, однопартийцем Ф.Куловым. Когда он был

пресс-секретарем президента, а на руках лидера партии «Ар-Намыс» Кулова гремели

наручники, то первый не сходил с голубого экрана и вовсю критиковал второго. На

эти проделки Кулов ответил с усмешкой: «пацан». А сейчас вчерашний «пацан»

стоит одним из первых в списке партии.Это и есть доказательствотого, что ради власти Каныбек тысячу раз меняется и тысячу раз меняет свою

цветовую гамму.Источник: газета «Жаны ОРДО» №39