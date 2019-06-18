Патрульная милиция появится в Бишкеке уже в сентябре

Накануне, 17 июня, в Бишкеке начался отбор сотрудников в Службу патрульной милиции. В пресс-службе ГУОБДД VB.KG рассказали, что в новой службе работать будет престижно: во-первых, всех обеспечат автомобилями и бортовыми компьютерами, а во-вторых зарплата будет выше – около 22 тысяч сомов в месяц.

- На место в Службе патрульной милиции претендуют 1291 человек, среди них есть действующие сотрудники внутренних дел и гражданские лица. В понедельник экзамен сдали 814 человек, остальные пройдут тестирование сегодня. Результаты будут опубликованы на сайте ГУОБДД 22 июня, - рассказали в пресс-службе МВД.

Во время теста кандидатов проверяют на умение понимать текст, анализировать его и делать выводы. На похожие вопросы отвечают выпускники школ, когда сдают ОРТ. В тесте для милиционеров 30 вопросов, чтобы пройти первый этап достаточно правильно ответить на 9 вопросов.

- Те, кто справится с первым этапом, должны будут сдать физические нормативы и пройти личное собеседование. После этого, кандидатов зачисляют в академию МВД для прохождения трёхмесячных курсов, где их обучат должностным обязанностям, - рассказал VB.KG инспектор пресс-службы ГУОБДД Тилек Оторов.

В Кыргызстане уже во второй раз создают Патрульную милицию. В первый раз структура просуществовала около года и не показала впечатляющих результатов. Руководство МВД решило расформировать ее. В правоохранительных органах уверены, что на этот раз опыт будет более успешным.

- В прошлый раз в Кыргызстане не было проекта "Безопасный город" и сотрудники Патрульной милиции были вынуждены стоять вдоль дорог и останавливать нарушителей ПДД. Кроме того, тогда каждый экипаж состоял из трех сотрудников: два инспектора и один сотрудник патрульной службы. Фактически каждый из них выполнял свою обычную работу. Теперь экипажи будут состоять из двух человек. Оба сотрудника смогут обеспечивать как безопасность на дороге, так и правопорядок на улицах, - прокомментировал Оторов.

Он отметил, что уже в сентябре на улицах Бишкека начнут работать патрули.