Школьные повара в КР пройдут курсы повышения квалификации

Министерство образования и науки КР разработало 72-часовую учебную программу повышения квалификации школьных поваров. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время горячее питание для начальных классов организовано в 1 371 школе из 2 262 образовательных организаций. При этом во всех школах функционируют столовые или буфеты.

В школьных столовых работает порядка 1 500 школьных поваров.

Министерство образования и науки КР разработало и утвердило Квалификационные требования для поваров школ. Готовится к изданию книга рецептов для учащихся.

За летний период каждый третий повар пройдет курсы повышения квалификации