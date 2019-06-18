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Школьные повара в КР пройдут курсы повышения квалификации

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- Бакыт Стамов
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Министерство образования и науки КР разработало 72-часовую учебную программу повышения квалификации школьных поваров. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В настоящее время горячее питание для начальных классов организовано в 1 371 школе из 2 262 образовательных организаций. При этом во всех школах функционируют столовые или буфеты.

В школьных столовых работает порядка 1 500 школьных поваров.

Министерство образования и науки КР разработало и утвердило Квалификационные требования для поваров школ. Готовится к изданию книга рецептов для учащихся.

За летний период каждый третий повар пройдет курсы повышения квалификации


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URL: https://www.vb.kg/379123
Теги:
Министерство образования, питание, школа, Кыргызстан
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