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Юные футзалисты из Кыргызстана заняли первое место на международном турнире

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- ВБ
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Юные футзалисты команды "Топ-Тоголок" из Кыргызстана заняли первое место на международном турнире в городе Атырау (Республика Казахстан).

Как отметил главный тренер команды "Топ-Тоголок" Валерий Булгаков, международный турнир по футзалу проводился на кубок Жылыойского района Атырауской области среди игроков 2006-2007 годов рождения.

В решающем матче наши ребята вырвали победу у команды "Актобе" со счетом 2:1.

Всего в прошедшем турнире принимало участие 6 команд. "Топ-Тоголок" (дети 2006 года рождения) были единственными представителями Кыргызской Республики.

Игры проводились в двух группах по 3 команды. Наши ребята провели пять встреч и во всех одержали победу со счетом 12:1, 5:0, 5:0, 2:0 и 2:1.


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URL: https://www.vb.kg/379124
Теги:
Казахстан, турнир, футбол, Кыргызстан
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