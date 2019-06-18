Юные футзалисты из Кыргызстана заняли первое место на международном турнире

Юные футзалисты команды "Топ-Тоголок" из Кыргызстана заняли первое место на международном турнире в городе Атырау (Республика Казахстан).

Как отметил главный тренер команды "Топ-Тоголок" Валерий Булгаков, международный турнир по футзалу проводился на кубок Жылыойского района Атырауской области среди игроков 2006-2007 годов рождения.

В решающем матче наши ребята вырвали победу у команды "Актобе" со счетом 2:1.

Всего в прошедшем турнире принимало участие 6 команд. "Топ-Тоголок" (дети 2006 года рождения) были единственными представителями Кыргызской Республики.

Игры проводились в двух группах по 3 команды. Наши ребята провели пять встреч и во всех одержали победу со счетом 12:1, 5:0, 5:0, 2:0 и 2:1.