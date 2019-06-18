Тюлеев: Деньги, отданные в долг Атамбаеву, принесли мне Болот и "Шумахер"

Сегодня на заседании депутатской комиссии по вопросу рассмотрения лишения неприкосновенности экс-президента Атамбаева его дочь Назгуль Тюлеева зачитала письмо своего отца, экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева, в котором говорится о том, что он неоднократно давал деньги в долг бывшему президенту.

По словам бывшего градоначальника, он неоднократно давал деньги в долг Алмазбеку Атамбаеву

"12 июня Канатбек Исаев говорил, что Атамбаев стал мультимиллионером после 2010 года. Я полностью подтверждаю эти слова. Накануне выборов в 2011 году Атамбаев обратился ко мне с просьбой о даче денежных средств в размере 500 тысяч долларов. Это он объяснил мне, что у него недостаточно денежных средств на провдение избирательной компании. После выборов, победителем которой стал Атамбаев, я обратился к нему с просьбой о возврате денежных средств. С этого дня отношение Атамбаева изменилось ко мне на 180 градусов", - написал он.

Каким именно образом отношение к нему изменилось Тюлеев написал ниже.

"В декабре 2010 года в Жогорку Кенеше мы выбирали путем мягкого рейтинга премьер-министра. Тогда участвовали я, Бабанов, Равшан Жээнбеков и он. В мою пользу было отдано 26 голосов,. Президент Атамбаев окончательно решил убрать меня с политичсекой сцены, уничтожить меня как политика и как предпринимателя. И сделать это, он и его приспешники решили весьма жестко. Так как они посягнули и на мою семью, а также на многочисленных родственников", - добавил он.

В этой связи редакция VB.KG обратилась к самому бывшему градоначальнику с вопросом, были ли ему возвращены эти денежные средства в размере 500 тысяч долларов, которые, по его словам, взял у него экс-президент на свою избирательную компанию.

- Да деньги мне были возращены. Их принесли Болот (предположительно экс-замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев) и Шумахер (предположительно экс-советник президента Икрамжан Илмиянов). Но я посредством своего письма не об этом хотел сказать, а о том, что до 2011 года Атамбаев не был миллионером, что он разбогател именно на посту президента. Суть этого письма, что Атамбаев был пустым к 2011 году, - пояснил Нариман Ташболотович.

Напомним, сегодня, 18 июня, в Жогорку Кенеше продолжилось заседание спецкомиссии депутатов о дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Алмазбека Атамбаева.