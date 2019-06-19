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Финансовые нарушения в мэрии Бишкека превысили сотни миллионов сомов

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- Екатерина Улитина
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Аудиторская проверка выявила в работе мэрии Бишкека финансовые нарушения на сотни миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша рассказал глава Счетной Палаты Улукбек Марипов.

Он отметил, что в 2018 году Счетная палата провела более 200 проверок деятельности государственных ведомств и предприятия. Одним из лидеров по числу финансовых нарушений оказалась мэрия Бишкека.

- Так, 610 миллионов составили резервные потери. Мэрия должна понимать, что у них есть резервы, за счет которых можно увеличивать бюджет. 7,5 млн сомов было использовано нерационально, 54 млн сомов – сумма нарушений по зарплате, потери бюджета – 517 млн сомов, по аренде муниципального имущества потери составили около 36 млн сомов, - сказал Улукбек Марипов.

По его словам, Счетная палата отправило предписание мэрии устранить нарушения, результаты аудиторской проверки передали в Жогорку Кенеш, правительство и аппарат президента.

Отметим, в ходе этого аудита были выявлены нарушения при строительстве школы в микрорайоне "Калыс Ордо". Сейчас дело рассматривают в суде. На скамье подсудимых два бывших мэра Бишкека Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов. Часть денег для строительства школы выделила китайская компания TBEA ($2 млн или около 140 млн сомов, еще 104 млн сомов – деньги городского бюджета).


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URL: https://www.vb.kg/379133
Теги:
мэрия, Счетная палата, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Улукбек Марипов
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