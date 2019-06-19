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Стала известна причина пожара на нефтебазе Ташиева

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- Екатерина Улитина
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Пожар на нефтебазе "Томас" в Джалал-Абаде произошел из-за нарушений правил пожарной безопасности при перекачке топлива. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МЧС.

- Было установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. Заключение экспертизы было передано для дальнейшего рассмотрения в соответствующие органы, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Между тем, свое расследование проводит милиция. В УВД Джалал-Абада VB.KG сообщили, что материалы дела зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков. Однако, обвинения пока никому предъявлены не были.

Напомним, пожар на нефтебазе "Томас" в Джалал-Абаде начался утром 10 мая. Тушение огня продолжалось более 14 часов, из опасной зоны пришлось эвакуировать более 2 тысяч местных жителей. Серьезные ожоги получил сотрудник нефтебазы.


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URL: https://www.vb.kg/379144
Теги:
Джалал-Абадская область, пожар, безопасность, Кыргызстан, МЧС, УВД
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