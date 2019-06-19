Мухаммедкалый Абылгазиев: Нужно реформировать сельское хозяйство

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по вопросу реформирования сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи Глава Правительства был проинформирован о проведении весенне-полевых работ, принимаемых мерах по финансированию сельского хозяйства посредством льготного кредитования и реализации программ по предоставлению сельскохозяйственной техники в лизинг. Было отмечено, что приоритетом в кредитовании являются хозяйствующие субъекты, уже заключившие контракты с перерабатывающими предприятиями на поставку своей продукции.

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев рассказал премьер-министру о своей программе, которая предполагает реформирование управленческих структур и создание благоприятных условий для производства и реализации сельскохозяйственной продукции на внешний рынок.

По его словам, приоритетом работы будут являться развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, продвижение и экспорт кыргызской сельхохпродукции на рынки ближнего и дальнего зарубежья, а также реализация мер по цифровизации агропромышленного комплекса.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что сельские труженики часто оправданно высказывают критику в адрес министерства, и перед новым руководством ведомства стоят важные задачи по реформированию отрасли, внедрению современных аграрных технологий, повышению продуктивности орошаемых земель и созданию необходимых условий для развития сельского хозяйства и поддержки крестьян.

"Мы говорим, что свыше 70% населения проживают в сельской местности, а это значит, что реформа сельского хозяйства и развитие агропромышленного комплекса напрямую скажется на жизни большей части наших граждан. Однако, многие годы наш народ в регионах был сам с собой и лишь своим упорным трудом переживал все трудности. Сегодня же Правительство нацелено на реализацию эффективных мер и добилось важных результатов для этого – принципиально решен вопрос по экспорту сельскохозяйственной продукции в страны Евразийского экономического союза, то есть, все границы для наших сельхоз товаров открыты. Принимаются меры по повышению объема и обеспечению эффективности использования выделяемых средств на кредитование. Нужно усилить работу в наиболее приоритетных направлениях, оказывать крестьянам и хозяйствующим субъектам необходимую помощь. Параллельно с этим мы поставили конкретные задачи перед финансовыми учреждениями, которые должны сконцентрироваться на создании условий для развития сельского хозяйства и проводить тщательный анализ использования выданных кредитных средств. Для вас будут созданы все условия для полноценной реализации полномочий и оказана вся нужная политическая поддержка. Вы же должны обеспечить оптимизацию структуры министерства, сформировать эффективную и мобильную команду, ликвидировать все ненужные дублирующие подразделения, при этом усилив самые востребованные направления", - сказал глава правительства.

Касаясь проводимой работы по вводу орошаемых земель, премьер-министр особо отметил важность качественной проработки вопросов обеспечения их водными ресурсами и комплексной мелиорации земель, что является решающим условием стабильно высокого производства сельскохозяйственной продукции.

По итогам встречи Мухаммедкалый Абылгазиев дал ряд поручений по выработке действенных механизмов реформирования сельскохозяйственной отрасли, подчеркнув особую важность отрасли сельского хозяйства в укреплении экспортного потенциала страны и развитии регионов.