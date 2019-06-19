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В Бишкеке турагентство "кинуло" школьников с поездкой на олимпиаду в Турции

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- Оксана Гут
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Представители столичного турагентства оставили школьников без поездки в Анталию, и крупно нажились на этом. Жертвами мошенников стали десятки кыргызстанцев. Об этом VB.KG сообщили сами потерпевшие.

В редакцию обратилась мать четверых детей Надира. Она отметила, что почти всю ночь провела у здания Октябрьского РОВД, в то время как должна была провожать ребенка в Анталию на олимпиаду по ментальной арифметике.

- Еще в апреле в школе Джалал-Абада, где учится мой четвертый ребенок, родителям сообщили, что в Анталии 21 июня состоится олимпиада по ментальной арифметике и посоветовали нам обратится в турагентство Paradise tours. Чтобы мой ребенок поехал вместе со всеми, я прилетела с Новосибирска, занялась оформлением доверенности, билетов. 19 апреля по настоянию представителя турагентства Д.Ш. я заплатила за тур из 6 ночей и 7 дней 800 долларов, а на следующий день еще 900 долларов. Мне дали квитанции, сказав, что билеты я получу перед вылетом. Вчера ребенок вместе с моей сестрой должны были улететь. Но Д.Ш. по телефону отказалась мне давать билеты на руки. Я начала паниковать, хотела уже ехать к ней в офис. Но в последнем разговоре она мне сказала, что дети никуда не полетят, что она в милиции и ей нужна крупная сумма денег, чтобы вытащить ее оттуда, - рассказала Надира.

Как выяснилось, со слов собеседницы, часть родителей, чьи дети также не смогли улететь или, напротив, вылетели, но теперь не могут вернуться, накануне обратились в правоохранительные органы.

Почти всю ночь потерпевшие, а их, говорит Надира, 50 человек с суммой ущерба от полутора до 15 тысяч долларов, провели у здания Октябрьского РОВД, писали объяснительные. Д.Ш. вроде как задержали, но возмущенным родителям никакой информации не сообщают.

В настоящее время жертвы мошенников вместе с учителями вновь собрались у здания милиции и просят оказать им помощь.

- В итоге нет ни денег, ни билетов, дети плачут. Что нам делать? Они так хотели поехать, стать чемпионами, как им объяснить, что все отменяется? – жалуются родители.

В пресс-службе ГУВД Бишкека VB.KG сообщили, что по данному факту ведется проверка. Подробности будут сообщены позже.


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URL: https://www.vb.kg/379149
Теги:
дети, мошенничество, Турция, школа, Бишкек, Кыргызстан, деньги, пострадавшие
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