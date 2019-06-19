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Под брендом Made in KG в ЕАЭС вывозилась импортная с/х продукция

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- Оксана Гут
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Финпон выявил преступную группировку, которая промышляла изготовлением поддельных платежных документов. Задержаны подозреваемые. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-служба ГСБЭП КР.

Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в ходе проведения соответствующих мероприятий установлена организованная преступная группировка, которая работала в предварительном сговоре с должностными лицами Департамента карантина растений при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Они занимались подделкой/фальсификацией документов по изготовлению и продаже международных товарно-сопроводительных документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов качества, экспортерам сельско-хозяйственных продуктов в страны ЕАЭС.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территорию республики ввозилась сельскохозяйственная продукция (не исключено, что сомнительного качества) из стран, не входящих в состав ЕАЭС. На нее изготавливались подложные документы с использованием подставных юридических лиц, и в последующем эта продукция без уплаты соответствующих налогов импортировалась в страны ЕАЭС как продукция, произведенная в Кыргызской Республике.

14 июня во время проведения контрольной закупки при получении денежных средств задержаны лица входящие в указанную преступную группировку граждане: "М.Ш.", "Ч.Ш.", "М.Д." и "Х.П.". В последующем 16 июня они были водворены в СИЗО №1.

Вместе с тем, стало известно, что в день указанной преступной группировкой выдавалось от 15 до 20 пакетов подложных документов, где стоимость 1 пакета составляла 5 тысяч сомов.

Отмечается, что в результате вышеуказанных систематических преступных деяний не был соблюдён установленный порядок обеспечения безопасности экспортируемой продукции в страны ЕАЭС, что в итоге подрывает имидж государства и его компетентных органов.

В настоящее время по этому делу ведётся досудебное производство и устанавливается круг причастных со стороны должностных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/379150
Теги:
Минсельхоз, уголовная ответственность, экспорт, импорт, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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