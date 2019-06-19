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Сооронбай Жээнбеков поздравил новых членов правительства

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 июня, принял участие в церемонии принесения присяги новыми членами Правительства КР на заседании Жогорку Кенеша КР.

Присягу принесли руководитель Аппарата Правительства - министр Самат Кылжыев, министр экономики Санжар Муканбетов, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев, председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев и председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

Глава государства поздравил новых членов правительства с одним из знаменательных событий в жизни - принесением присяги и отметил, что присяга - это большая ответственность перед народом, законом и своей совестью. Он призвал их никогда не забывать об этом, быть верными своей клятве и работать добросовестно, пожелав им успехов.

Кроме того, Президент обратился к депутатам, отметив, что встречается с ними после проведения важных международных мероприятий в Кыргызстане, таких как Саммит ШОС, государственный визит Председателя КНР, официальные визиты лидеров Монголии и Индии.

"Эти визиты имеют большое политическое и экономическое значение для Кыргызстана. Мероприятия способствовали росту авторитета Кыргызстана на международной арене. Еще раз продемонстрировали всему миру сплоченность, достоинство и патриотизм нашего народа. В организованное проведение этих мероприятий существенный вклад внесли и депутаты Жогорку Кенеша. Пользуясь случаем, хочу выразить вам глубокую признательность", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что депутаты скоро выйдут на каникулы и будут встречаться с избирателями, пожелав им плодотворных встреч, а Кыргызстану мира и согласия.


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URL: https://www.vb.kg/379151
Теги:
правительство, присяга, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
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