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Защищать интересы бизнеса в КР будет бывший посол Великобритании

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- Екатерина Улитина
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Экс-посол Великобритании станет первым в истории Кыргызстана бизнес-омбудсменом. Информацией о назначении на своей странице в Tweeter поделился экономист Азамат Акенеев.

Он подчеркнул, что озвученная им информация неофициальная.

- По предварительным данным Наблюдательный совет выбрал Робина Орд-Смита, - написал Акенеев.

В аппарате правительства VB.KG сообщили, что не в курсе назначения, так как должность не является государственной.

Робин Орд-Смит ранее возглавлял дипломатическую миссию Великобритании в Кыргызстане.

Напомним, на пост бизнес-омбудсмена претендовали пять человек:

1. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Нурлан Мусуралиев;

2. Экс-директор Международного делового совета, эк-директор по устойчивому развитию ЗАО "Кумтор Голд Компани" Актилек Тунгатаров;

3. Директор Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев;

4. экс-заведующая отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента Нурсулуу Ахметова;

5. Бывший посол Великобритании в КР Робин Орд Смит;

О необходимости создать институт бизнес-омбудсмена говорили премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом неоднократно просили и сами бизнесмены. Идею поддержал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставил Кыргызстану 1,5 млн евро для реализации начальной стадии проекта. Ожидается, что бизнес-омбудсмен будет защищать права предпринимателей, которые сталкиваются с нарушениями закона со стороны государственных структур или конкурентов. Выбирает бизнес-омбудсмена наблюдательный совет, члены которого должны единогласно поддержать кандидата. В наблюдательном совете заседают представители отечественных бизнес-ассоциаций, представитель правительства и представитель международной организации.


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URL: https://www.vb.kg/379152
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