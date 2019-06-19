Суракматов поручил освободить тротуары от всех видов незаконных строений

Сегодня с 7 утра мэр Бишкека Азиз Суракматов провёл традиционную утреннюю планерку на территории Ленинского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, пеший обход начался с проверки ремонтных работ южной магистрали на участке между улицами Тыналиева и Садырбаева (Баха), где идет устройство ливневых отводов.

"Градоначальник вместе с главами городских служб прошли по дворам верхнего, среднего, нижнего Джала. Мэр дал указание продолжить строительство велодорожки с магистрали с качественным проездом в микрорайон Джал. Начальнику МП "Бишкекзеленхоз" дано поручение в самое ближайшее время представить проект по обустройству аллеи по улице имени Тыналиева для отдыха горожан. Начальнику МП "Бишкекасфальтсервис" совместно с управлением капитального строительства поручено в оперативные сроки завершить строительство тротуара с возможностью увеличения ширины, с возможным обустройством велосипедной полосы. МП "Бишкексвет" поручено провести освещение пешеходных зон. Акиму Ленинского района поручено очистить и благоустроить территорию вокруг Джальской детской больницы. Управлению земельных ресурсов и управлению землепользования и строительства поручено освободить тротуары от всех видов незаконных строений и павильонов. Строгое замечание от градоначальника получила санитарно-экологическая инспекция, которая сллабо следит за большим объемом строительного мусора внутри микрорайона Джал", - сообщили в столичном муниципалитете.