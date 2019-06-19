Какими будут водительские права нового образца? Фото

Государственная регистрационная служба объявила тендер на изготовление бланков водительских удостоверений национального и международного образцов. Объявление опубликовано на сайте государственных закупок.

Сумма закупки составляет 75 млн 364 тысячи сомов. Ведомство планирует заказать изготовление 500 тысяч единиц бланков для водительских удостоверений национального образца и 4 тысячи бланков для международных удостоверений.

Заявки от компаний, желающих принять участие в тендере, принимают до 9 июля.

Отметим, у ГРС закончился контракт с компанией, которая занималась изготовлением бланков для водительских удостоверений. Пока водителям бесплатно дают временные водительские удостоверения.