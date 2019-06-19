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Какими будут водительские права нового образца? Фото

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- Екатерина Улитина
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Государственная регистрационная служба объявила тендер на изготовление бланков водительских удостоверений национального и международного образцов. Объявление опубликовано на сайте государственных закупок.

Сумма закупки составляет 75 млн 364 тысячи сомов. Ведомство планирует заказать изготовление 500 тысяч единиц бланков для водительских удостоверений национального образца и 4 тысячи бланков для международных удостоверений.

Заявки от компаний, желающих принять участие в тендере, принимают до 9 июля.

Отметим, у ГРС закончился контракт с компанией, которая занималась изготовлением бланков для водительских удостоверений. Пока водителям бесплатно дают временные водительские удостоверения.


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URL: https://www.vb.kg/379155
Теги:
госзакупки, тендер, Кыргызстан, водительское удостоверение, ГРС
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