Бакетаев: Оппоненты Эльнуры Алкановой действуют по принципу "сам дурак"

Вчера на круглом столе в Бишкеке ряд политологов высказались по поводу расследования журналистов про экс-заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова и его семью. К примеру, политолог Бакыт Бакетаев заявил, что в расследовании журналиста Али Токтакунова не хватило убедительности, вместо этого Эльнура Алканова нашла много нюансов. "Поэтому напрашивается мысль, а не заказ ли это?", - задался он вопросом.

Другой эксперт Игорь Шестаков добавил: "то, что сейчас происходит с Райымбеком Матраимовым - это версия Facebook, а на самом деле никаких фактов нет".

После этого в соцсетях некоторые пользователи интернета обвинили их в том, что участники круглого стола продались Матраимовым.

Прокомментировать эти обвинения редакция VB.KG попросила самого политолога Бакыта Бакетаева, который пояснил, что на самом деле встал на сторону журналиста Эльнуры Алкановой.

- Я так и сказал, что журналисты "Азаттыка" целых полчаса обвиняли в чем-то Матраимовых, а Алканова за 15 минут разложила все по полочкам и была более убедительной. Далее я привел пример, что "Азаттык" провел неплохое расследование по дому Максима Бакиева в Лондоне. При этом интересно, почему дальше не продолжили свое расследование? На этот раз они немного промахнулись. Видно было, что в спешке все дали, что не подготовились и банковские заказы выдали за перечисления, что и высказала в своем репортаже Алканова. Когда же она призвала их документально и на фактах опровергнуть ее предположения, то они ответили ей по принципу: "сам дурак". То есть попросту обвинили ее в продажности, - сказал он.

Высказался эксперт и по поводу самого Райымбека Матраимова.

- Райымбека Матраимова я никогда в глаза не видел и никогда не здоровался, в том числе и с Искендером Матраимовым. Могу поклясться на чем угодно, что я ни копейки не взял у них. Люди повторяют: Райм-миллион, но никто не может доказать, где он взял свой миллион и как он его заработал. Я просто хочу, чтобы люди задумались, а не бросались неподтверждёнными обвинениями. Если мы сейчас ударимся в антикоррупционный популизм, то коррупция останется, - добавил Бакетаев.