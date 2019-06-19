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Перепись населения в КР будут проводить посредством мобильного приложения

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- Бакыт Стамов
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Специалисты Национального статистического комитета КР в ходе пилотной переписи населения на территории Чуйской области провели тестирование мобильного приложения для ввода сведений о населении и жилищном фонде в электронный формат вопросника в режиме офф-лайн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в настоящее время с учетом пилотной переписи населения и жилищного фонда мобильное приложение дорабатывается.

"В июле 2019 года на территории Кум-Бельского айыльного аймака Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области специалистами Нацстаткома будут проведены работы по дополнительному тестированию данного мобильного приложения. Запланированные работы предполагается завершить в течение 10 дней", - сообщили в Нацстаткоме.

Какие преимущества имеет мобильное приложение по переписи населения редакции VB.KG рассказала заведующая отделом статистической переписи Нацстаткома Римма Чыныбаева.

По ее словам, многие страны уже отошли от бумажного использования.

- Если при заполнении на бумагу могли допустить ошибку, случайно пропустив тот или иной вопрос, то в мобильном приложении ты пока не заполнишь все пункты, документ не будет считаться завершенным. Потом все заполненные анкеты отправляются на общий сервер. Пока мы провели только тестирование этого мобильного приложения и после того, как мы его доработаем, он будет использован про всему Кыргызстану, - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/379162
Теги:
Нацстатком, Чуйская область, перепись населения, Кыргызстан, сотовая связь
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