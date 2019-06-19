Вы готовы платить за эфир ОТРК? Депутат выступил с инициативой

Депутат Жогоррку Кенеша Бахадыр Сулейманов предложил брать с телезрителей абонентскую плату. С такой инициативой сегодня выступил депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов, обращаясь к главе наблюдательного совета ОТРК Жыпару Жекшееву.

- Надо уходить от государственных дотаций. Вы должны стать общественным телеканалом, независимым от государства. "Акнет" (интернет провайдер- VB.KG) живет же с абонентской платой! Когда мы перейдем на это? Пока вы будете получать деньги из бюджета вы постоянно будете от них зависеть. Они вам будут диктовать политику, - сказал депутат.

Он уверен, что если главный телеканал страны станет платным "как в Западных странах, тогда передачи станут интересными и доступными".

Отметим, сегодня в Жогорку Кенеше отчитываются члены Наблюдательного совета ОТРК. Они работают на добровольных началах.