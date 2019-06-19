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Иманалиев о модернизации ТЭЦ: ЖК всегда одобряет все договоры правительства

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- Екатерина Улитина
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В истории парламентаризма Кыргызстана не было ни одного момента, когда депутаты не одобряли бы предложенные правительством международные договоры. Так объяснил депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев VB.KG свое решение в качестве главы комитета по международным делам.

- Не было ни одного момента, когда депутаты не одобряли предложенные правительством международные договоры – это первое. Второе: мы все понимали, что ТЭЦ Бишкека нуждается в модернизации. Нынешний созыв Жогорку Кенеша тоже ратифицировал различные соглашения на сумму 3 млрд долларов. Кто-то разве может дать гарантии, что в ходе их реализации не будет коррупции? Никто такую гарантию депутатам не даст и мы не несем ответственность за техническое исполнение договоров, - считает депутат.

Отметим, накануне в социальных сетях появилось решение комитета ЖК по международным делам за 2013 год. В этом документе депутаты давали согласие на модернизацию бишкекской ТЭЦ за счет кредита китайской компании. Подпись поставил Каныбек Иманалиев в качестве председателя комитета.

Теперь именно Каныбек Иманалиев возглавил рабочую группу, которая составила список уголовных дел, в которых может быть виновен экс-президент Алмазбек Атамбаев. В списке есть дело о модернизации бишкекской ТЭЦ. По итогам комиссии экс-президента могут лишить неприкосновенности и других привилегий.


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URL: https://www.vb.kg/379171
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Каныбек Иманалиев, неприкосновенность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ТЭЦ
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