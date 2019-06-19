Ташиев: Почему клевета на Матраимова должна остаться безнаказанной?

Экс-депутат Камчыбек Ташиев высказал свое мнение на счет последних журналистских расследований, связанных с именами экс-заместителя главы ГТС КР Райымбека Матраимова и его родных. Об этом он рассказал в интервью изданию майдан.kg.

По его словам, прежде всего для него важна справедливость.

"После того, как вышел на 5 канале материал про Матраимова, я все таки решил высказать свое мнение. До этого Али Токтакунов с "Азаттыка" поднял эту тему. Так вот больше половины из того, что он сказал является неправдой. Кто за это ответит? Почему попытка оклеветать человека должна остаться безнаказанной? Например, только недавно хирург Сабырбек Жумабеков что-то хорошее про Матраимова сказал и в нем сразу журналисты увидели "врага". Благотворительные дела Райыма хорошо известны людям. Их огромное множество. Теперь вот меня через всяких фейков и дежурных людей, наверное, начнете очернять, но я этого не боюсь, так как считаю своим долгом рассказать людям истину", - сказал Ташиев.

Политик убежден, что если Райым Матраимов действительно был бы виновен, то давно ответил бы по закону.

"Если бы действительно существовали документы, доказывающие его вину, я не говорю сейчас про липовые документы журналистов, то разве его не привлекли бы? В этом случае я первый призвал бы привлечь его к ответственности. Предоставьте доказательства, а если их нет, то это несправедливо клеветать на всю семью. Я не защищаю никого, а просто делюсь своим мнением", - добавил он.