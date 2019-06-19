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По делу Батукаева задержали еще одного чиновника

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- Бакыт Стамов
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Экс-заведующий отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марат Бекенов задержан в рамках уголовного дела по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева. Об этом редакции VB.KG сообщил собственный источник в МВД.

По его словам, Бекенова задержали 17 июня.

Пресс-служба МВД, куда редакция VB.KG обратилась за дополнительной информации, пока не доступна для комментариев.

Напомним, кримавторитет Азиз Батукаев был осужден на длительный тюремный срок и отбывал наказание в колонии в Нарыне. В 2013 году суд отпустил Батукаева из-за его якобы смертельной болезни. В этот же день криминальный авторитет на частном самолете покинул Кыргызстан. В 2014 году расследование бегства Батукаева не дало результатов, среди подозреваемых были высокопоставленные лица страны.

В 2019 году расследование возобновили. По данному делу были задержаны медики, экс-советник ГСИН, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, которого позже отпустили, и экс-генпрокурор Аида Салянова.


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URL: https://www.vb.kg/379177
Теги:
Аида Салянова, Шамиль Атаханов, Азиз Батукаев, задержание, Кыргызстан, следствие, МВД
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