Дело Азимкана Жусубалиева. Борьба с коррупцией или расправа с оппонентами?

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебный процесс по делу экс-замминистра транспорта и дорог КР Азимкана Жусубалиева. Обвиняется он в получении взятки за лоббирование интересов итальянской компании Todini Costruzioni Generali Company (далее – Todini) по тендеру на дорожно-реабилитационные работы трассы, протяженностью 70 км в рамках строительства альтернативной дороги Север–Юг. Дело было возбуждено АКС ГКНБ КР на основании заявления гражданина Кайрата Жакыпова, который позиционирует себя в данной истории посредником.

По информации, которую после задержания Азимкана Жусубалиева распространила пресс-служба ГКНБ, дома у чиновника обнаружили 50 тысяч долларов США, которые он, якобы, получил в качестве взятки от компании. На первый взгляд факт коррупции на лицо. Однако, при ближайшем рассмотрении собранных следствием материалов данное дело выглядит не так однозначно.

Судят за лоббирование?

Следует отметить, что 16 февраля 2018 года победителем по данному тендеру была признана азербайджанская компания Azvirt Limited Liability Company, предложившая за 39 млн долларов США завершить проект, инженерная оценка которого по расчетам Минтранса составляет 88 млн долларов США. Однако, выиграв тендер, "Азвирт" отказалась от подписания контракта, после чего, согласно процедурам, Министерство транспорта и дорог КР присудило контракт итальянской компании Todini, занявшей по результатам тендера второе место с заявкой в 40,7 млн долларов США. Соглашение на три года с итальянской компанией было подписано 7 сентября 2018 года. Финансовым донором проекта выступил Азиатский Банк Развития, который выделил соответствующую сумму.

Следует отметить, что согласно регламенту АБР, если в ходе проведения либо завершения тендера выявляются коррупционные нарушения, то он признается недействительным. При этом на компанию, незаконным путем выигравшую конкурс накладываются серьезные финансовые санкции, и ее на несколько лет включают в черный список, лишая права участия в международных тендерах. Т.е. наказание за махинации при проведении тендера получают все стороны, уличенные в них.

Однако в материалах дела почему-то нет ни протоколов допросов членов тендерной комиссии, к ним не приложена видеозапись заседания тендерной комиссии, нет и показаний представителей АБР или "Тодини", которые, очевидно, могли бы пролить свет на главный вопрос – лоббировал ли Азимкан Жусубалиев интересы итальянского подрядчика.

Кроме того, логично предположить, что если бы у кого-то из участников тендера были претензии к его проведению, они бы обратились с жалобой в адрес МТиД КР или тот же АБР. Однако решение тендерной комиссии не было оспорено органами следствия, следовательно, вопросов по тендеру ни у кого не возникло, несмотря на то, что один из заявителей – некий Талгат Жаппасов, просил принять меры, именно, по расторжению контракта данной компанией, заявляя о незаконных методах его получения.

Примечательно, что и сам государственный обвинитель в рамках судебного заседания заявил, что претензий к проведению тендера по реконструкции отрезка альтернативной дороги Север-Юг протяженностью 70 километров у обвинения нет. Т.е. обвинение признает, что тендер был проведен в рамках закона – прозрачно и без нарушений. В таком случае, напрашивается вопрос - за что судят Азимкана Жусубалиева?

Коллизии следствия

Примечательно, что заявителем по делу выступает бывший сотрудник 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности КР Кайрат Жакыпов. Свидетель со стороны обвинения – гражданин Казахстана Талгат Жаппасов. Оба они, якобы, были элементами цепочки посредников, передававших деньги Азимкану Жусубалиеву.

На скамье подсудимых вместе с бывшим заместителем министра оказались Болот Токтобаев, которого следствие также позиционирует, как посредника, и, собственно, лицо дававшее взятку – Бехруз Гулрузов – он проходит по делу, как сотрудник "Тодини". Однако, по словам свидетелей, гражданин Гулрузов не являлся официальным представителем компании и не был уполномочен проводить какие-либо переговоры по тендеру от ее имени.

Свидетель Талгат Жаппасов в своих показаниях так и не смог объяснить причину, почему денежные средства, которые как он указывает в виде взятки, передавались после 4-х месяцев завершения тендера и объявления победителя. В своих показаниях сам Азимкан Жусубалиев заявил, что его полномочия как председателя тендерной комиссии юридически были завершены в июне 2018 года.

23 мая 2019 года суд заслушал показания заявителя по делу Кайрата Жакыпова. Он рассказал, что "лично ему Азимкан Жусубалиев никогда не рассказывал о тендере, равно как не говорил ему и о деньгах, и, тем более, не предлагал быть посредником", что он не является родственником подсудимого, а просто снимал жилье и иногда проживал вместе с другим подсудимым Болотом Токтобаевым. Сам Токтобаев был вхож в дом и частенько гостил у Жусубалиевых, которые приходятся ему земляками. Не редко, уезжая из города, он оставлял в их доме на хранение личные вещи и какие-то документы.

Как утверждает адвокат подсудимого Азимкана Жусубалиева, обыск был проведен с многочисленными нарушениями – оперативное мероприятие проводилось в ночное время и продолжалось 6,5 часов, в течение которых ничего не было найдено. После этого все оперативники вышли на улицу, а затем двое из них решили еще раз проверить второй этаж. Спустя непродолжительное время после того, как они вернулись в дом, закричали сверху, что обнаружили пакет и позвали понятых, операторов, фиксировавших обыск на видеокамеру, а также самого Жусубалиева, находившихся на первом этаже. Сам момент обнаружения пакета так и не попал на видеокамеру, в связи с чем у стороны защиты имеются вопросы к данному моменту.

Примечательно, но по некоторым данным, заявитель Кайрат Жакыпов является бывшим сотрудником Государственного комитета национальной безопасности КР.

Во время судебного заседания обвиняемый Бехруз Гулрузов, являющийся по версии следствия сотрудником "Тодини", заявил, что представитель одной независимой зарубежной компании, которая, также была отобрана в рамках данного же тендера и призванная осуществлять технический надзор за проектом, вымогал у него 250 тысяч долларов США. Аналогичные письменные показания от Гулрузова датируются от 5 декабря 2018, однако следствие данным фактом, почему-то не заинтересовалось.

Дело ясное, что дело темное

Судя по материалам дела, а также по выступлениям сторон, в начавшемся судебном процессе, очевидно, что дело Азимкана Жусубалиева не такое простое, как казалось на первый взгляд. При ближайшем рассмотрении оно вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

С одной стороны, Азимкану Жусубалиеву вменяют получение взятки за лоббирование интересов одного из участников тендера, с другой стороны указанная компания успешно занимается реализацией выигранного тендера. Если у обвинения нет претензий к результатам тендера, т.е. не было факта лоббирования, тогда за что судят бывшего чиновника? Кто и за что, якобы, передавал деньги подсудимому, учитывая, что на момент его задержания контракт с итальянской компанией был подписан, а полномочия сотрудника Гулрузова и самого Жусубалиева не подтверждены? Из всех этих "почему" напрашивается главный вопрос, не было ли это дело провокацией?

По мнению адвоката Азимкана Жусубалиева, все эти обстоятельства, могут говорить о том, что свидетель и заявитель, на чьих показаниях, собственно говоря, и построено все дело, имеют в нем личные мотивы.

- Они путаются в своих показаниях, противоречат сами себе и забывают некоторые важные моменты по делу. Предположу, что данные лица преследуют свои личные интересы. Какие именно пока не ясно, - рассказал Жыргал Бабаев.

Независимое мнение