Бактыгулов: Когда "бьют" по Матраимову - целятся в нынешнее руководство

Самый короткий путь к власти лежит через политический кризис, который легко создается через "расшатывание" общественно-политической ситуации в стране. Такое мнение высказал VB.KG эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов.

- Как известно, самый действенный способ создать напряженную общественно-политическую ситуацию – это обвинить власть во всех грехах, разделить людей, будь это народ или отдельная группа, вызвать раскол в умах общественности, заставить людей подозревать всех и вся, расставив нужные акценты и приоритеты обсуждения на частном. Это путь противостояния, а не диалога. Ни в одном демократическом государстве такие подходы не приветствуются. А в Кыргызстане сейчас идет именно такой процесс нагнетания конфронтации. Когда "бьют" Матраимова, целятся в нынешнее руководство Кыргызстана, вбивают клин между "севером" и "югом", сеют недоверие между ними. Это неприемлемо, - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Копии банковских документов, которые легли в основу недавних журналистских расследований относятся к периоду 2011-2017 годов.

- Во-первых, проверка законности перевода 700 миллионов долларов уже проводилась в 2014 году, когда ГКНБ возглавлял Абдиль Сегизбаев. Во-вторых, представитель Национального банка КР пояснил, что у Кыргызстана есть обязательства в рамках противодействия отмыванию денег. Когда клиент обращается в банк для перевода той или иной суммы, любое финансовое учреждение без подтверждающих законность денег документов не проведет ни одну транзакцию. Если транзакция проведена, значит, она прошла все проверки, как в банке отправителя, так и в банке получателя. Потому что, если у финучреждения хотя бы одной из сторон возникают подозрения, то сведения о переводе направляются в финансовую разведку, которая в свою очередь и выясняет, была ли попытка "отмывания" или незаконного присвоения денег, - рассказал эксперт.

По его словам, НБКР заявил, что такие материалы "могут негативно отразиться на всей банковской системе Кыргызстана, и прежде всего, на клиентах банков, для которых переводы денег являются неотъемлемой частью функционирования их бизнеса".

Шерадил Бактыгулов обратил внимание еще на один момент, что, якобы, в фонд "Исмаил Ата" было перечислено 2 миллиона 300 тысяч долларов.

- Если бы это оказалось правдой, тогда получилось бы, что Матраимовы не выводили деньги из страны, а наоборот "привели" деньги в Кыргызстан из Турции. Однако, расследование Финразведки показало, что за указанный в репортаже период в фонд поступило всего 199 тысяч 958 долларов. На этот факт внятного ответа в расследовании не прозвучало, - отметил Шерадил Бактыгулов.