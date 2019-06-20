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Бактыгулов: Когда "бьют" по Матраимову - целятся в нынешнее руководство

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- Виктория Гунгер
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Самый короткий путь к власти лежит через политический кризис, который легко создается через "расшатывание" общественно-политической ситуации в стране. Такое мнение высказал VB.KG эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов.

- Как известно, самый действенный способ создать напряженную общественно-политическую ситуацию – это обвинить власть во всех грехах, разделить людей, будь это народ или отдельная группа, вызвать раскол в умах общественности, заставить людей подозревать всех и вся, расставив нужные акценты и приоритеты обсуждения на частном. Это путь противостояния, а не диалога. Ни в одном демократическом государстве такие подходы не приветствуются. А в Кыргызстане сейчас идет именно такой процесс нагнетания конфронтации. Когда "бьют" Матраимова, целятся в нынешнее руководство Кыргызстана, вбивают клин между "севером" и "югом", сеют недоверие между ними. Это неприемлемо, - подчеркнул Шерадил Бактыгулов.

Копии банковских документов, которые легли в основу недавних журналистских расследований относятся к периоду 2011-2017 годов.

- Во-первых, проверка законности перевода 700 миллионов долларов уже проводилась в 2014 году, когда ГКНБ возглавлял Абдиль Сегизбаев. Во-вторых, представитель Национального банка КР пояснил, что у Кыргызстана есть обязательства в рамках противодействия отмыванию денег. Когда клиент обращается в банк для перевода той или иной суммы, любое финансовое учреждение без подтверждающих законность денег документов не проведет ни одну транзакцию. Если транзакция проведена, значит, она прошла все проверки, как в банке отправителя, так и в банке получателя. Потому что, если у финучреждения хотя бы одной из сторон возникают подозрения, то сведения о переводе направляются в финансовую разведку, которая в свою очередь и выясняет, была ли попытка "отмывания" или незаконного присвоения денег, - рассказал эксперт.

По его словам, НБКР заявил, что такие материалы "могут негативно отразиться на всей банковской системе Кыргызстана, и прежде всего, на клиентах банков, для которых переводы денег являются неотъемлемой частью функционирования их бизнеса".

Шерадил Бактыгулов обратил внимание еще на один момент, что, якобы, в фонд "Исмаил Ата" было перечислено 2 миллиона 300 тысяч долларов.

- Если бы это оказалось правдой, тогда получилось бы, что Матраимовы не выводили деньги из страны, а наоборот "привели" деньги в Кыргызстан из Турции. Однако, расследование Финразведки показало, что за указанный в репортаже период в фонд поступило всего 199 тысяч 958 долларов. На этот факт внятного ответа в расследовании не прозвучало, - отметил Шерадил Бактыгулов.

По его мнению, политическое противостояние вокруг персоны бывшего зампреда ГТС КР будет набирать обороты, где бы он ни находился и чем бы он ни занимался.

- Его деятельности заранее дана негативная оценка, поэтому позабыв о презумпции невиновности, общественность требует наказания Матраимова. В этой ситуации любое действие против него будет встречено одобрением, в то время, как любое действие в его пользу, пусть даже в рамках закона, вызовет бурю негодования. И это идеальная ситуация для создания "политического шторма", который может привести страну в очередной тупик, - добавил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/379180
Теги:
коррупция, правительство, АКС ГКНБ, Кыргызстан, политика, Раимбек Матраимов, таможня, уголовное дело, Шерадил Бактыгулов
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Комментарии
Гражданин
20.06.2019, 11:05

Все ясно все кто кормится с руки миллиардера начинает из за всех сил защишать его.)))

0
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Жалоба модератору
123
20.06.2019, 11:34

Еще один купленный эксперт. И как борьба с коррупцией может вбить клин между севером и югом? Совсем мозгов не у эксперта

0
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Жалоба модератору
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