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Эдил Осмонбетов: Мы не можем безосновательно обвинять всех в коррупции

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- Виктория Гунгер
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Внутренние перипетии, происходящие в КР, открыты для обозрения внешнему миру. Они легко могут не только испортить имидж государства на международной арене, но и привести к более опасным последствиям. Об этом VB.KG завил политолог Эдил Осмонбетов.

- Идут гибридные войны, полем боя становится информационное пространство, а главным оружием – фэйки. У нас, у нашего населения, к сожалению, пока еще нет навыков распознавать и противостоять глубинной фэйковой информации. Это в итоге может плохо отразиться на политической системе и общественно-политической стабильности республики, без которой невозможно бороться с разными явлениями, в том числе и с коррупцией. Но самое страшное, что распространение непроверенной информации, может привести к снижению уровня доверия к государственной власти со стороны общественности до критической точки, и тогда внутреннюю повестку начнут формировать внешние силы, или целые системы, - отметил Осмонбетов.

Во избежание развития таких сценариев, по словам эксперта, нужно вести активную борьбу с коррупцией, но делать это необходимо исключительно правовыми методами – на основании неоспоримых доказательств, и исходя из презумпции невиновности.

- Сейчас в Кыргызстане нет неприкасаемых, расследуются многие резонансные дела, которые годами не рассматривались, но мы не можем безосновательно обвинять всех подряд. Нужно понять, где грань, - подчеркнул эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и политолог Азамат Темиркулов. Он уверен, что расследованием коррупции в последнее время занимаются не правоохранители, а журналисты.

- Это не совсем правильно, хотя понятно, что это происходит, потому что правоохранители долгое время молчат и никак не могут дать свое заключение. Если бы они это сделали, до политической дискуссии и жесткого информационного противостояния дело бы не дошло, - отметил Азамат Темиркулов.

По его словам, коррупция является серьезной проблемой Кыргызстана, без решения которой республику ждут не самые хорошие перспективы.

- Если сейчас не победить это зло, то мне даже страшно представить, к чему это может привести в будущем. Нам нужно решать экономические проблемы и вопросы безопасности, которые становятся все более актуальными, а без искоренения коррупции это не реально сделать. Поэтому этот вопрос сейчас очень волнует общественность, - добавил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/379181
Теги:
коррупция, уголовная ответственность, Кыргызстан, политика, Эдил Осмонбетов
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