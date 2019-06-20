Около 4 тысяч кыргызстанцев бесплатно обучились рабочим специальностям

Более 3,8 тысяч кыргызстанцев были бесплатно обучены рабочим специальностям с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По данным ведомства, эти люди прошли бесплатное обучение рабочим специальностям в сфере строительства, горнодобывающей и пищевой промышленности, туризма, швейной отрасли, транспорта и сельского хозяйства.

"Обучение, организованное Фондом развития навыков при поддержке Программы развития сектора "Навыки инклюзивного роста" Азиатского банка развития, длится от одного до 4,5 месяцев.

В текущем году 86,33 процентов заявок на обучение поступило от организаций-работодателей, остальные – от индивидуальных лиц.

Среди организаций-заявителей Международный аэропорт "Манас", Ассоциации поваров, швей и туризма, "Кыргызнефтегаз", РЭС и ГЭС, ОАО "Каинды-Кант", ОАО "Кантский цементный завод", санатории "Голубой Иссык-Куль" и "Кыргызское взморье", рестораны "Ала-Тоо", "Фрунзе", "Дасмия", Ассоциации инвалидов и др.

Курсы были организованы на базе колледжей, профессиональных лицеев и учебных центров во всех областях республики.

Трудоустройство после получения специальности составило 74 процентов.

43 процента обучающихся составили девушки и женщины. 6,3 процента - лица с ограниченными возможностями здоровья", - сообщает Минобразования КР.