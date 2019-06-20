Муктар Джумалиев будет представлять КР в Евросоюзе и ООН

Муктар Джумалиев назначен постоянным представителем Кыргызстана при ЕС и ООН. А также по совместительству Чрезвычайным и Полномочным Послом КР во Франции и Королевстве Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По данным пресс-службы, соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

"Согласно этому указу Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Королевстве Бельгия Джумалиев Муктар Кабылбекович назначен постоянным представителем КР при Европейском союзе, Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики во Французской Республике, Чрезвычайным и Полномочным Послом в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем КР при Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по совместительству с резиденцией в Брюсселе", - сообщает аппарат президента.