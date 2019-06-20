ГСБЭП задержала казахстанца, незаконно ввозившего в КР 23 тонны ГСМ

Финпол выявил факт ввоза дизтоплива под видом печного топлива. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГСБЭП КР.

18 июня сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП по Кара-Бууринскому и Манасскому районам Таласской области проводили мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров на территории республики в составе мобильных групп на КПП "Чон-Капка Автодорожный". В результате была задержана грузовая автомашина марки "DAF"од управлением гражданина Республики Казахстан К.К. с цистерной, заполненной ГСМ (печное топливо) в количестве более 23 тонн.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 231 ч.1 (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В рамках осуществления досудебного производства со стороны владельца задержанной автомашины добровольно был уплачен акцизный налог на ввоз дизельного топлива в сумме около 50 тысяч сомов.

В настоящее время Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями предпринимаются активные меры, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота подакцизной группы товаров по всей территории Кыргызской Республики.