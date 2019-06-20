Умерла трехлетняя девочка, получившая травмы на батуте

В Национальном центре охраны материнства и детства скончалась трехлетняя девочка, получившая травмы на батуте. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе Минздрава.

- Девочка поступила в тяжелом состоянии, ее сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Через несколько дней было принято решение перевести ее в Национальный центр охраны материнства и детства в Бишкеке, - рассказали в Минздраве.

После полученной на батуте травмы, у девочки был диагностирован отек мозга, врачи оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

В УВД Иссык-Кульской области VB.KG рассказали, что проводят расследование по статье 162 Уголовного кодекса "причинение тяжкого вреда по неосторожности". Из-за смерти малышки, статья будет пересмотрена. Кроме того, после трагедии Госэкотехинспекция проверяет места детского досуга и отдыха на соответствие требованиям безопасности.

Напомним, в Балыкчы 9 июня из-за сильного порыва перевернулся батут. В результате были госпитализированы две девочки.