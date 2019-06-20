Полиция расследует убийство кыргызстанца, погибшего в ходе массовой драки

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье "Убийство" из-за смерти гражданина Кыргызстана. Об этом VB.KG сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Сотрудники посольства установили, что инцидент произошел 19 июня около 5.30 часов утра у станции метро "Электрозаводская".

"От полученного ножевого ранения на месте происшествия скончался гражданин Кыргызской Республики М.Н.А. Позже Измайловским межрайонным следственным отделом СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г.Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство). В настоящее время проводятся следственные мероприятия по выявлению лиц, причастных к совершению данного преступления", - прокомментировали в посольстве.

В диппредставительстве отметили, что в настоящее время решаются вопросы по отправке тела в Кыргызстан.