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Экс-вице-мэр Бишкека Асель Куламбаева стала замакима Октябрьского района

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- ВБ
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На должность заместителя главы Октябрьского акимиата назначена Асель Куламбаева, которая в 2018 году занимала должность вице-мэра столицы по социальным вопросам. Она окончила Пржевальское медицинское училище и Кыргызский государственный медицинский институт. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Кроме того, директором муниципального предприятия "Бишкекские парковки и стоянки" назначен Джолдошов Улан Болотович. Он являлся депутатом Бишкекского городского кенеша от партии "Республика" и членом постоянной комиссии по бюджету и финансам Бишкекского городского кенеша.

Соответствующие распоряжения подписаны мэром столицы Азизом Суракматовым.

Отметим, в бытность Албека Ибраимова мэром Бишкека Асель Куламбаева на заседании горкенеша сама предложила свою кандидатуру на должность вице-мэра по социальным вопросам.


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URL: https://www.vb.kg/379203
Теги:
Азиз Суракматов, мэрия, назначение, Бишкек, Албек Ибраимов, Кыргызстан, Асель Куламбаева
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