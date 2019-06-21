Сегодня все девятиклассники получат аттестаты

Сегодня, 21 июня все выпускники 9-х классов получат свидетельства об окончании основного общего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

- В текущем учебном году 9-й класс завершают 96 тысяч учащихся. Все школы согласно их заказу получили персонифицированные документы - свидетельства.

Отметим, накануне обеспокоенные родители в социальных сетях сообщили, что в школы до сих пор не поступили бланки аттестатов, поэтому дети в торжественный день окончания школы могут остаться без документов.