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Сегодня все девятиклассники получат аттестаты

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 21 июня все выпускники 9-х классов получат свидетельства об окончании основного общего образования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

- В текущем учебном году 9-й класс завершают 96 тысяч учащихся. Все школы согласно их заказу получили персонифицированные документы - свидетельства.

Отметим, накануне обеспокоенные родители в социальных сетях сообщили, что в школы до сих пор не поступили бланки аттестатов, поэтому дети в торжественный день окончания школы могут остаться без документов.


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URL: https://www.vb.kg/379214
Теги:
Министерство образования, образование, Кыргызстан, выпускной вечер
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