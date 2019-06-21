Слесарев: Кулматова и Ибраимова хотят перевести в СИЗО–1, чтобы запугать

Сегодня, 21 июня, в Ленинском районном суде продолжается судебное заседание по делу экс-мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. На заседании судья Кубанычбек Касымбеков зачитал письмо от ГКНБ с просьбой перевести подсудимых под стражей в СИЗО - 1 из-за нехватки мест.

В свою очередь адвокат экс-мэров Сергей Слесарев заявил, что содержание письма нелепое.

"Это делается для того, чтобы устрашить тех людей, которые под стражей. Там условия другие. Если в СИЗО ГКНБ в камерах находятся по три человека максимум, то в СИЗО - 1 по 10-12 человек. Все прекрасно знают, что там криминалитет", - сказал адвокат.

Другие адвокаты поддержали коллегу и заявили, что это письмо недействительное, так как должно было оформиться в виде ходатайства со стороны гособвинения. Также сторона защиты просит отпустить под домашний арест подсудимых, если нет условий содержания в СИЗО ГКНБ.

Напомним, председатель антикоррупционной службы ГКНБ Сагынбек Исмаилов, ссылаясь на переполненность учреждения, направил письмо в суд с просьбой перевести подследственных экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1.