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Глава правительства: Прибыли "Альфа Телеком" и других госкомпаний снижаются

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- ВБ
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Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, на котором были рассмотрены итоги деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей участия за 2018 год и 5 месяцев текущего года, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе совещания было отмечено, что показатели рентабельности многих объектов государственной собственности остаются низкими, а суммы чистой прибыли снижаются. Это касается таких компаний, как акционерные общества "Альфа Телеком", "ТНК "Дастан", "Фонд развития предпринимательства", "Нарын ГЭС", О "Найман ГЭС" и ряда других. План расходов таких компаний, как ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" и ОАО "Гарантийный фонд" увеличился на 206,08% и 162,38% соответственно.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что повышение рентабельности объектов государственной собственности – один из приоритетов работы Правительства.

"К сожалению, на сегодняшний день ситуация с управлением государственной собственностью не отвечает интересам экономики страны. Из 106 государственных предприятий 51 остается нерентабельным. Из 52 акционерных обществ 22 компании не приносят прибыль. Это говорит о том, что в целом почти половина из них не работают. Мы должны рассмотреть деятельность каждого объекта. Все государственные предприятия, которые не приносят пользы бюджету и экономике, нужно развивать в рамках государственно-частного партнерства. Только так можно добиться того, что убыточные предприятия начнут получать прибыль, создавать новые рабочие места и выплачивать налоги. К сожалению, сейчас ни один из руководителей государственных предприятий не берется за выработку конкретных мер развития и не поднимает инициатив. Именно поэтому, Правительством были внедрены ключевые показатели эффективности деятельности, ведь именно из-за низкого качества управления многие компании нерентабельны и убыточны. Показатели эффективности предполагают проведение детального анализа работы каждого руководителя, по итогам чего нами будут приняты соответствующие меры. Показатели рентабельности активов и капитала падают, нет развития. В этом году мы должны поставить точку в этом важном вопросе и добиться внедрения понятных и эффективных механизмов совершенствования управления государственной собственностью, и привлечь туда высококлассных менеджеров", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В этой связи премьер-министр поручил Министерству экономики и Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве КР в месячный срок подготовить перечень объектов государственной собственности, которые будут переданы в доверительное управление с разработкой соответствующих механизмов.

"Этот механизм позволит привлечь в руководство государственными компаниями настоящих профессионалов. Внедрение принципа аутсорсинга создаст возможности для эффективного использования ресурсов частного сектора в интересах экономики. Хочу подчеркнуть, что это не означает, что эти объекты будут отданы в частные руки. Проблемы с нехваткой профессиональных кадров, недостаток финансирования, низкий уровень корпоративного управления и накопившиеся проблемы с принятием решений в сфере управления государственной собственностью все еще остаются нерешенными. Это говорит о необходимости кардинальных реформ", - подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства отметил, что создание АО "Национальная управляющая компания" позволит внедрить централизованную систему управления государственными компаниями по модели холдингов и привлечь к работе топ-менеджеров. Также это поспособствует более эффективному принятию решений, направленных на привлечение дополнительных ресурсов и инвестиций в государственные компании в интересах экономики страны.


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URL: https://www.vb.kg/379226
Теги:
Альфа Телеком, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Бишкек, Кыргызстан, Мегаком
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