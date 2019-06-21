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Правительством создано АО "Национальная управляющая компания"

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- ВБ
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Создано открытое акционерное общество "Национальная управляющая компания". Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Данное решение принято в целях совершенствования системы управления государственным имуществом.

Открытое акционерное общество "Национальная управляющая компания" создается со 100-процентным участием государства в уставном капитале в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Уставный капитал открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания" определен в размере 10 000 000 (десять миллионов) сомов, разделенных на 100 000 (сто тысяч) простых именных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) сомов одна акция.

Фонду по управлению государственным имуществом при Правительстве КР поручено выступить учредителем открытого акционерного общества "Национальная управляющая компания" и произвести государственную регистрацию компании в органах юстиции Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/379227
Теги:
кадры, правительство, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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