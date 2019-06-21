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Пресечена очередная попытка ввоза контрабандного ГСМ в Кыргызстан

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- ВБ
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С территории Казахстана прибыла автомашина "Ford Transit", у которой в дополнительном баке пограничники обнаружили 300 л бензина

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный", 20 июня 2019 года, пресекли попытку незаконного провоза ГСМ обьемом более 3 тонн. Об этоми сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По данным ведомства, на КПП "Чон-Капка-автодорожный" с территории Казахстана прибыла автомашина "Ford Transit", у которой в дополнительном баке пограничники обнаружили 300 л бензина.

"В этот же день пограничный наряд контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" в ходе досмотра другой автомашины марки "Mercedes-Benz" обнаружили более 3-х тонн дизельного топлива. Горючее было разлито по канистрам объемом по 50 л. каждая.

У водителей транспортных средств отсутствовали соответствующие документы на груз.

В обоих случаях пограничники задержали грузоперевозчиков – граждан Кыргызстана, которые после оформления соответствующих документов были переданы сотрудникам территориального подразделения ГСБЭП для дальнейшего разбирательства", - сообщили в Погранслужбе.


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URL: https://www.vb.kg/379228
Теги:
граница, ГСМ, Казахстан, контрабанда, Кыргызстан, Погранслужба
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