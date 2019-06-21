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Повторит ли Атамбаев сценарий 2010 года? Мнение экспертов

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- Оксана Гут
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Накануне Жогорку Кенеш большинством голосов поддержал снятие неприкосновенности с экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, в случае если Генеральная прокуратура найдет в его действиях на посту главы государства преступный умысел. Парламентарии же, за исключением пяти человек, обвинили Атамбаева в узурпации власти, причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ, к незаконному освобождению "вора в законе" Азиза Батукаева и прочее. Сам он, конечно, свою вину не признает, считает обвинения абсурдными и заявляет, цитата: "Им (властям – ред.) не удастся… взвалить на меня их собственные грязные фантазии".

А пока и Алмазбек Атамбаев, и Жогорку Кенеш ждут дачи юридической оценки по заключению спецкомиссии от главного надзорного органа страны, общественность муссирует один вопрос – ждать ли осенью серьезных акций протеста от экс-президента? Или, как иначе он намерен отстаивать свою "правду"?

Понятно, что экс-президент не хочет быть ни в роли обвиняемого, ни уж тем более подсудимого. И, чтобы этого не допустить, он будет бороться всеми способами.

Атамбаев – политический боец, он не намерен останавливаться и может начать акции протеста. Таким мнением с VB.KG поделился независимый политолог Марат Казакпаев.

- Какие бы не выдвигали обвинения против экс-президента у него осталось очень много сторонников. Это не только люди из партии, а само население в каждом регионе. Будучи президентом, он делал и много позитивного для страны, этого не отнять. Поэтому риски есть, протестные настроения есть, которые могут вспыхнуть в любой момент. Потом, Атамбаев сам не раз говорил, что пойдем к Белому Дому, выйдет за отставку действующей власти. Этого стоит опасаться, - отметил Казакпаев.

К слову о "надуманных" обвинениях экс-президента, политолог отметил, что и спецкомиссия депутатов и два профильных комитета сработали слажено с соблюдением всех законов. А главное, их выводы о причастности Атамбаева к особо тяжким преступлениям были аргументированы. Но не стоит торопить события. Обвинять и доказать вину – это совершенно разные вещи. В последнем правоохранительным органам совершенно не допустимо полагаться на эмоции или чье-либо мнение.

- Даже если Генеральная прокуратура найдет в действиях экс-президента особо тяжкие преступления, то следствие затянется на месяцы. Не думаю, что решение по Атамбаеву будет скоропалительным. Все-таки это экс-президент, такой прецедент. Поэтому следствию нужно очень постараться, чтобы выстроить основательную доказательную базу. Сомневаюсь, что власти пойдут на фальсификацию доказательств. Но если народ все-таки увидит какие-либо незаконные действия, то он сам поднимется на митинг. Атамбаев же не должен организовывать акции протеста, иначе они сыграют против него. Ведь это докажет, что он действительно виноват, - сказал VB.KG экс-глава СНБ КР, политик, бывший парламентарий Феликс Кулов, подчеркнув, что в свое время (2001-2002 гг) он просил своих сторонников не выходить на митинг в его поддержку, доказывая свою невиновность законными методами.

Вот и Алмазбек Атамбаев, по словам Кулова, должен действовать законным путем.

Прислушается ли экс-президент к совету нашего собеседника сказать сейчас трудно. Впрочем, сам Атамбаев не раз признавался в своих интервью, что является автором двух революций, в том числе и 2010 года. Поэтому не исключено, что он пойдет, так сказать, проторенной дорожкой.

А если вспомнить заявление официального представителя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой, которое она опубликовала на своей странице в соцсетях днями ранее, то сомнения о грядущих протестах пропадают.

- Народ не даст арестовать экс-президента - единственного политика, который сегодня открыто противостоит власти, пока остальные прячутся. Но если властям хочется взорвать пороховую бочку, то флаг им в руки, - написала она.

Значит ли это, что в стране может вновь начаться "буча" и кыргызстанцы вновь могут пережить кровавые события 2010 года?


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URL: https://www.vb.kg/379233
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Марат Казакпаев, Сооронбай Жээнбеков, Феликс Кулов, Генеральная прокуратура, митинг, президент, революция, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, экс-президент, лишение неприкосновенности
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