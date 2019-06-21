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Задержанная в Германии фура с "наркотой" не единственная?

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- Виктория Гунгер
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Задержанная в Германии фура с наркотиками, скорей всего не единственная. Судя по искусной маскировке, работали не любители. То есть, речь идет о налаженном канале поставки наркотиков. Об этом VB.KG заявил Директор Центра наркополитики Центральной Азии Александр Зеличенко.

По его словам, это серьезный сигнал.

- Сейчас Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР надо срочно выйти на полицейских Германии, разработать совместный план, причем в кратчайшие сроки.

По мнению директора Центра наркополитики ЦА, проблема в том, что в Кыргызстане существует позиция, что борьба с наркотиками исключительно милицейское дело.

- Это не так. Конечно, милиция "зевнула" в данном случае. Но как работает таможня? Пограничная служба? Ведь груз в почти 700 кг вышел за территорию страны. Что делали эти ведомства? В правительстве сейчас существует координирующий орган - государственная комиссия по борьбе с наркотиками. И на их месте я бы внимательно изучил вклад этих ведомств по противодействию наркобизнесу. В той же таможенной службе есть целое спецподразделение, занимающееся этим вопросом, питомник служебных собак, - подчеркнул Зеличенко.

Директор центра наркополитики напомнил о сложившейся в этом сфере ситуации на кыргызско-казахской границе – на КПП "Кордай"-"Акжол".

- Я по долгу службы очень пристально мониторю это вопрос. Как минимум два раза в месяц на казахской стороне идет задержание наркоперевозчиков с героином и другими наркотиками. При этом, нашу границу они проходят, а там их задерживают. В чем причина? Я не хочу никого обвинять, но у наших силовиков на границе тоже есть собаки, обученный персонал, оборудование. Создается впечатление, что эти службы не несут за это ответственности. Таможня занимается только пополнением бюджета, а пограничники ловят нарушителей с поддельными паспортами. А оружие, наркотики, которыми они также обязаны заниматься, остаются за бортом. Пока их отслеживает одна милиция. Но с учетом того, что в последние годы через границу идут и химические наркотики, надо срочно менять подход к этой борьбе, - считает Зеличенко.

Что касается слухов о причастности к перевозке наркотиков через границу силовиков, то этот факт также будет проверяться, пояснил директор наркоцентра.

- Такое количество героина говорит о весомой "крыше". Хотя в целом по этой ситуация сказать на данном этапе что-то сложно. Поэтому, не стоит опережать события и кого-то огульно обвинять. Просто надо быстро, оперативно разбираться в случившемся, и делать так, чтобы ситуация была понятна людям. Тогда не будет никаких домыслов, - заключил Александр Зеличенко.


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URL: https://www.vb.kg/379235
Теги:
Германия, граница, наркотики, экспорт, Европейский союз, Кыргызстан, таможня, уголовное дело, наркотрафик, Погранслужба
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