"Люли" в Оше попросили не попрошайничать

Сегодня, 21 июня, в рамках реализации плана мероприятий по противодействию попрошайничества рабочая комиссия мэрии города Ош совместно с руководителями Нариманской сельской управы Карасуйского района Ошской области посетила село Жаны-Айыл на окраине города Ош, где проживают этнические цыгане ("лолу" или "люли").

В составе комиссии вице-мэр города Ош Кадыров, представители УВД, социальных служб города Ош и Карасуйского района Ошской области, сотрудники молодежного комитета, комитета по физической культуре и спорту, представители МТУ.

С ними была проведена разъяснительная беседа на предмет предотвращения попрошайнической деятельности.

В ходе встречи с этническими цыганами было отмечено, что со стороны государственных органов и муниципальных предприятий и учреждений прилагаются усилия по вовлечению данной категории граждан в активную жизнедеятельность в рамках законодательных норм и правил.

Со стороны служб жителям данного села предложены как возможность обучения и переобучения на краткосрочных профессиональных курсах с последующим трудоустройством, так и возможность посещения городских социальных объектов, спортивных заведений с целью вовлечения представителей данной этнической группы в общественные и социально-экономические процессы в правовом русле.

"Согласно принятому накануне постановлению мэрии города Ош мы начинаем комплексную работу с лицами, занимающимися попрошайничеством. Согласно обращениям граждан, в городе увеличилось число фактов, когда на перекрестках центральных улицах, возле мечетей города фиксируют лиц, занимающихся попрошайнической деятельностью. В связи с этим был утвержден план мероприятий, согласно которому в указанной сфере начата профилактическая деятельность.

В рамках плана сегодня мы совместно с руководителями и представителями соответствующих служб и органов посетили проживающих здесь этнических цыган для проведения комплексной разъяснительной работы. В рамках данной работы мы предлагаем им социальную помощь, содействие в получении ими соответствующих услуг в образовательной и медицинской среде.

Как мы все хорошо знаем, город Ош в этом году объявлен культурной столицей Тюркоязычных стран. По сравнению с предыдущим годом в Оше увеличилось число туристов в 2 раза. В связи с этим мы должны встречать всех приезжающих к нам гостей на должном уровне. Поэтому с целью введения запрета на попрошайническую деятельность комиссия начнет проводить рейдовые проверки. Однако целью их является не только выявление лиц, занимающихся попрошайничеством, а уделение внимания данной категории граждан, оказание им необходимой социальной помощи", - сказал вице-мэр.

Напомним, что рабочей комиссией мэрии города Ош разработан план мероприятий, согласно которому на территории города будет усилено взаимодействие соответствующих служб по противодействию попрошайнической деятельности. В том числе на территории города запланировано проведение рейдовые проверки для выявления лиц занимающихся попрошайничеством и принятия к ним мер, соответствующих нормам Закона.

Для справки: Этнические цыгане ("лолу") компактно проживают в пригородном к городу Ош селе Жаны-Айыл Нариманской сельской управы Карасуйского района Ошской области. В данном селе по предварительным данным их насчитывается более 4,5 тыс.человек, из которых порядка 70% имеют паспорта и трудоустроены. В данном селе имеется ФАП и функционирует школа.