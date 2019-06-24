Какчекеев: Поздравление от Сергея Кириенко Атамбаевой - частный случай

Поздравительная открытка супруге экс-президента Алмазбека Атамбаева Раисе Атамбаевой от первого заместителя главы Администрации Президента Российской федерации Сергей Кириенко свидетельствует о сохранении дружеских отношений с бывшим главой государства. При этом, в этом не надо усматривать тот факт, что российская сторона поддерживает только Атамбаева, а нынешнюю власть игнорирует. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился политолог Токтогул Какчекеев.

По его словам, это просто частный случай взаимоотношений, которые установились в президентство Атамбаева.

- Вы же знаете российскую культуру, у них если друг, то это надолго, а дружба складывается в взаимопонимании. Кыргызстан воспринимается, как единственный союзник и страна, у которой русский язык имеет официальный статус. Кроме этого, в Кыргызстане были открыты ряд российских проектов по развитию русского языка. Все это также складывалось в период Атамбаева, который внес значительный вклад в дружбу между нашими странами, - сказал Какчекеев.

Отметим, первый заместитель главы Администрации Президента Российской федерации Сергей Кириенко поздравил с днем рождения супругу экс-президента Алмазбека Атамбаева, отправив поздравительную открытку. Об этом на своей странице в соцсети написала представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.