Несет ли ответственность по делу Батукаева экс-глава ВС Феруза Джамашева?

По делу незаконного освобождения Батукаева арестовали бывшего судью Жапара Эрматова. В этой связи в соцсетях некоторые пользователи интернета стали задаваться вопросом: привлекут ли по этому делу Ферузу Джамашеву, которая в тот период занимала должность председателя Верховного суда?

Сама экс-глава ВС Джамашева в своем недавнем интервью изданию azattyk.org заявила, что не имеет никакого отношения к освобождению кримавторитета Азиза Батукаева и что она не знала об этом.

"Если я не имела никакого отношения, какую моральную ответственность я могу нести? Я верю в себя, верю в то, что не имею никакого отношения", - сказала она.

За комментариями по этому поводу редакция VB.KG обратилась к экс-судье Конституционной палаты Верховного суда, а ныне секретарю исполкома партии "Улуттар Биримдиги" Кларе Сооронкуловой, которая предположила, что без вмешательства главы ВС в деле Батукаева не обошлось.

- Юридически, здесь, конечно, очень сложно сказать. Потому что, как правило, между Верховным и районными судами нет никакой вертикали. Судьи имеют одинаковый статус и решения принимаются самостоятельно, но вся проблема в том, что написано одно, а на практике другое. Как правило, все политические заказы всегда осуществляются непосредственно через председателей ВС. Как именно было в деле Батукаева я не могу точно сказать, но могу предположить, что здесь не обошлось без указания председателя Верховного суда, тем более если это действительно решалось на уровне президента. Конечно, это всего лишь предположение, но зная систему изнутри, я предполагаю, что судья районного суда получил указание свыше. Даст ли сам Эрматов на нее показания – это уже другой вопрос. Но с другой стороны сегодня пошла не хорошая тенденция в плане процессуального соглашения о сотрудничестве, которое не успев внедриться в нашу систему успела принять такие уродливые формы. Здесь, по-моему, уже все пошло на уровне доносов, - сказала Сооронкулова.