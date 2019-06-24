На границе задержали автомашину с 59 тысячами пачек сигарет без документов

Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы 23 июня 2019 года на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол", расположенного на кыргызско-казахстанском участке границы, задержали автомашину, перевозившую табачную продукцию без акцизных марок и соответствующих разрешительных и других документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы КР.

По данным ведомства, всего выявлено 59 тысяч 500 пачек сигарет на сумму приблизительно 3 млн сомов.

"Автомашина с табачными изделиями поставлена на штрафстоянку. Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству", - сообщили в ГНС.