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На границе задержали автомашину с 59 тысячами пачек сигарет без документов

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- ВБ
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Сотрудники Государственной налоговой службы совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы 23 июня 2019 года на временном пункте транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол", расположенного на кыргызско-казахстанском участке границы, задержали автомашину, перевозившую табачную продукцию без акцизных марок и соответствующих разрешительных и других документов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы КР.

По данным ведомства, всего выявлено 59 тысяч 500 пачек сигарет на сумму приблизительно 3 млн сомов.

"Автомашина с табачными изделиями поставлена на штрафстоянку. Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству", - сообщили в ГНС.


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URL: https://www.vb.kg/379265
Теги:
ГНС, граница, Казахстан, контрабанда, табак, Кыргызстан
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