В колонии № 27 выявили ущерб государству более, чем на 2 млн сомов

В исправительной колонии № 27 Госслужбы исполнения наказаний Кыргызстана выявлен факт нанесения ущерба республиканскому бюджету в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

По данным ведомства, в ходе мероприятий по противодействию коррупции в уголовно-исполнительной системе, отделом внутреннего аудита совместно со службой внутренних расследований ГСИН КР установлено, что бывшие сотрудницы бухгалтерии ИК-27 О.А. и Б. А. нанесли ущерб государству на 2 млн 42 тыс. 717 сомов.

"В ходе служебного расследования вышеуказанные лица частично возместили ущерб в сумме 340 тыс. сомов. Собранные материалы переданы в следственное управление ГСИН и зарегистрированы в ЕРПП по статье 205 ч. 3 п. 2 УК (присвоение или растрата вверенного имущества)", - сообщили в ГСИН.