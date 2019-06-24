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Завтра в Бишкеке мигранты соберутся на мирную акцию

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- Бакыт Стамов
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Завтра в Бишкеке впервые пройдет мирная акция под лозунгом "Голос мигранта". Об этом редакции VB.KG сообщили в партии "Замандаш".

По данным политобъединения, акция пройдет в столичном парке имени Горького. Начало в 11.00 часов.

- В мероприятии примут участие мигранты, проработавшие в США, Турции, России и ряде других стран. Они расскажут о всех реальных проблемах наших соотечественников за рубежом. То есть они хотят рассказать правду, каково живется кыргызстанцам за рубежом. На акцию обещали прийти вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, лидеры фракций и представители госорганов, занимавшиеся проблемами мигрантов. Также примут участие представители гражданского общества, - пояснили в партии.


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URL: https://www.vb.kg/379273
Теги:
миграция, митинг, соотечественники, Замандаш, Бишкек, Жогорку Кенеш
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Комментарии
смит и вессон
24.06.2019, 15:25

а цель какая..не понял..если так тяжко быть мигрантом то не будь просто..вот и все...в чем проблема...говорят ведь что хорошо там где нас нет..сейчас и на родине можно хорошо зарабатывать..главное надо мозги включать ..и не винить всех подряд..в том числе и правительство..

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