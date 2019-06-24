Завтра в Бишкеке мигранты соберутся на мирную акцию

Завтра в Бишкеке впервые пройдет мирная акция под лозунгом "Голос мигранта". Об этом редакции VB.KG сообщили в партии "Замандаш".

По данным политобъединения, акция пройдет в столичном парке имени Горького. Начало в 11.00 часов.

- В мероприятии примут участие мигранты, проработавшие в США, Турции, России и ряде других стран. Они расскажут о всех реальных проблемах наших соотечественников за рубежом. То есть они хотят рассказать правду, каково живется кыргызстанцам за рубежом. На акцию обещали прийти вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров, лидеры фракций и представители госорганов, занимавшиеся проблемами мигрантов. Также примут участие представители гражданского общества, - пояснили в партии.